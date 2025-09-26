A Tisza Pártot nem érdekli a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználata

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán egy ukrajnai kisebbségekről szóló ülésen arról beszélt, miként lehetne megoldani a nem ukrán anyanyelvű diákok ukrán nyelvű oktatását. Felvetette, hogy az EP kulturális bizottsága segíthetne abban, hogy a kisebbségi diákok megismerjék az ukrán nyelvet, és a társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak. A politikus azonban nem említette a kárpátaljai magyar közösség anyanyelvhasználati jogainak visszaállítását – írja a Magyar Nemzet.

Tarr Zoltán és Kollár Kinga szerint az ukrán nyelvtudás fontosabb, mint a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználata

Kollár Kinga szerint fontosabb a román nyelvtudás

Tarr Facebook-posztja alatt Kollár Kinga, a párt másik EP-képviselője arról írt, hogy Erdélyben a fiatalokat a román nyelvtudás hiánya akadályozza a boldogulásban. Hangsúlyozta: a magyar nyelv megőrzése nem okozhat hátrányt, de szerinte fontosabb a román nyelv elsajátítása a siker érdekében.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár élesen bírálta a Tisza Párt képviselőit. Úgy fogalmazott: „Érzéketlenség, ukránpártiság és a nemzeti gondolkodás teljes hiánya jellemzi Tarr Zoltán szavait.” Hozzátette: Tarr nem a kárpátaljai magyarok jogairól, hanem az ukrán nyelvoktatásról beszél, ami szerinte Brüsszel elvárásait tükrözi.