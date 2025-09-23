Közeleg a választás, de a Tisza Párt még mindig nem találja a jelöltjeit

– Nincs információm arról, hogy ki fog ebben a térségben elindulni. Igazából semelyik választókerületről nem tudom – válaszolta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke egy podcastben arra a kérdésre, jövőre szeretne-e indulni országgyűlési képviselőjelöltnek. Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója töltötte fel a videórészletet közösségi oldalára, amelyből ismét arra lehet valószínűsíteni, Magyar Péterék még sehogy sem állnak a képviselőjelöltjeik kijelölésével.

A Tisza Párt esetében nem látjuk a haladást: a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Forrás: Facebook

Forsthoffer Ágnes a videóban azt is elárulta, még azt sem tudja, ő indul-e egyáltalán.

Menczer Tamás feltételezhetően azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Emlékezetes: Forsthoffer Ágnes néhány hete a Tisza Párt turisztikai szakértőjeként és harmadik alelnökeként mutatkozott be a nyilvánosságnak. A család már a Kádár-rendszerben is befolyásosnak számított, s így természetesen a privatizációból is profitált: idősebb Forsthoffer Ferenc például a balatonfüredi hajógyár felszámolójaként tömeges vagyonátcsoportosítást hajtott végre, de azután is sikeresen privatizált más cégeket.