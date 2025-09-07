Erőszak a sajtó ellen: Ruszin-Szendi nekiment a riporternek

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával szemben Kötcsén. A történet egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt embere. Fotó: Fascebook / Facebook

A sajtó munkatársának fellökése

A riporter kérdésére Ruszin-Szendi nem válaszolt, hanem fellökte őt, ami azonnal felháborodást váltott ki. Az eset rámutat a Tisza Párt vezetőinek agresszív viselkedésére a nyilvánossággal szemben.

A Tisza Párt és a nyilvánosság

Az esemény ismét rávilágít, hogy a Tisza Párt nem hajlandó vállalni nyílt felelősséget adóterveik és politikai döntéseik nyilvános vitájában. A párt képviselői korábban is többször elkerülték a sajtó nyilvános kérdéseit.