Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ruszin-Szendi Romulusz

Erőszak a sajtó ellen: Ruszin-Szendi nekiment a riporternek

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője a Mandiner munkatársát fellökte Kötcsén, amikor a párt adóterveiről kérdezték. Az eset rövid idő alatt bejárta a sajtót, és újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt vezetői nem vállalják a nyilvános elszámoltatást. A történtek megerősítik a Tisza Párt és a sajtó közötti feszült viszonyt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romuluszkötcsei piknikKötcsebotrány

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, fizikai erővel lépett fel a Mandiner munkatársával szemben Kötcsén. A történet egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Tisza
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt embere. Fotó: Fascebook / Facebook

A sajtó munkatársának fellökése

A riporter kérdésére Ruszin-Szendi nem válaszolt, hanem fellökte őt, ami azonnal felháborodást váltott ki. Az eset rámutat a Tisza Párt vezetőinek agresszív viselkedésére a nyilvánossággal szemben.

A Tisza Párt és a nyilvánosság

Az esemény ismét rávilágít, hogy a Tisza Párt nem hajlandó vállalni nyílt felelősséget adóterveik és politikai döntéseik nyilvános vitájában. A párt képviselői korábban is többször elkerülték a sajtó nyilvános kérdéseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!