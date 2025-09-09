Botrányos hangfelvétel: a Tisza Párt a választásokig hazudni készül a programjáról

A Magyar Nemzet birtokába került hangfelvétel szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke tavasszal tiszás körökben egyértelművé tette: a párt programjának részleteit a választásokig nem hozzák nyilvánosságra, és a választóknak csak egy rövid, kampánycélú kivonatot szánnak. A felvétel világosan mutatja, hogy a titkolózás nem alkalmi mellébeszélés, hanem tudatos stratégia.
Tarr elismerése szerint 65 tematikus munkacsoportban, körülbelül háromszáz „szakember” dolgozik a háttérben — vagyis a részletek megvannak, a közvélemény mégis csak a csonka, kontrollált változatot kapja meg. Ez nem szakmai diszkréció, hanem politikai taktikázás: a lényegi döntések és hatások elrejtése a választók elől.
Nem véletlen a titkolózás: két héttel ezelőtt az Indexhez került egy belső feljegyzés, amely arra utal, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi — már az átlagkereset is jóval magasabb adósávba kerülne, a legmagasabb jövedelmek után pedig 33 százalékos adó terhelne. Ezek a javaslatok élesen ellentmondanak Magyar Péter korábbi, adócsökkentésre vonatkozó ígéreteinek.
A belső dokumentumok és a most nyilvánosságra került felvétel rávilágítanak: azok, akik a párt közelében dolgoznak, nem ezt kommunikálják a választók felé. Dálnoki Áron neve is felbukkan a tervek mögött — ő volt az egyik, aki a többrétű adóterveket képviselte, és az etyeki fórumon a közönséggel is kísérletet tett a többkulcsos megoldás népszerűsítésére.
A korábban közzétett etyeki felvételen elhangzott, immár hírhedt mondat —
Választást kell nyerni, utána mindent lehet”
— mindent elmond arról, milyen viszonyban áll a Tisza vezetése a választókkal: a hosszú távú reformokat és átalakításokat nem kampányidőben tervezik vállalni, hanem a hatalom megszerzése után hajtanák végre, akkor is, ha azok fájdalmas terheket rónának a családokra.
A kiszivárgott anyagok nyomán többen, köztük kormánypárti politikusok is felszólaltak: a választókat megilleti a teljes és hiteles tájékoztatás, nem szabad takargatni a megszorításokat és adóemeléseket. A titkolózás és a rövid, kivonatos kommunikáció nemcsak etikátlan, hanem politikailag is kockázatos: aki rejtőzködik a tervei mögé, azt a közvélemény jogosan gyanúsnak találja.
A napvilágra került dokumentumok és felvételek alkalmanként teljesen ellentmondanak azoknak az ígéreteknek, amelyeket a Tisza Párt vezetői eddig tettek. Ha a párt valóban bevezetné a javasolt adóemeléseket és megszorító intézkedéseket, az érezhetően csapódna le minden család költségvetésében — éppen ezért a választóknak joguk van tudni, mire számíthatnak, nem elégséges egy „rövid kivonat” a kampány hajrájában.