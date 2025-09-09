Botrányos hangfelvétel: a Tisza Párt a választásokig hazudni készül a programjáról

A Magyar Nemzet birtokába került hangfelvétel szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke tavasszal tiszás körökben egyértelművé tette: a párt programjának részleteit a választásokig nem hozzák nyilvánosságra, és a választóknak csak egy rövid, kampánycélú kivonatot szánnak. A felvétel világosan mutatja, hogy a titkolózás nem alkalmi mellébeszélés, hanem tudatos stratégia.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. Fotó: Polyák Attila. Forrás: Magyar Nemzet

65 munkacsoport — sok „szakértő”, nulla átláthatóság

Tarr elismerése szerint 65 tematikus munkacsoportban, körülbelül háromszáz „szakember” dolgozik a háttérben — vagyis a részletek megvannak, a közvélemény mégis csak a csonka, kontrollált változatot kapja meg. Ez nem szakmai diszkréció, hanem politikai taktikázás: a lényegi döntések és hatások elrejtése a választók elől.

Kiszivárgott irat: háromkulcsos, jelentős adóemelés a tervek között

Nem véletlen a titkolózás: két héttel ezelőtt az Indexhez került egy belső feljegyzés, amely arra utal, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi — már az átlagkereset is jóval magasabb adósávba kerülne, a legmagasabb jövedelmek után pedig 33 százalékos adó terhelne. Ezek a javaslatok élesen ellentmondanak Magyar Péter korábbi, adócsökkentésre vonatkozó ígéreteinek.

A saját emberei cáfolják a Tisza elnökének szavait

A belső dokumentumok és a most nyilvánosságra került felvétel rávilágítanak: azok, akik a párt közelében dolgoznak, nem ezt kommunikálják a választók felé. Dálnoki Áron neve is felbukkan a tervek mögött — ő volt az egyik, aki a többrétű adóterveket képviselte, és az etyeki fórumon a közönséggel is kísérletet tett a többkulcsos megoldás népszerűsítésére.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” — a botrányos mondat

A korábban közzétett etyeki felvételen elhangzott, immár hírhedt mondat —

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

— mindent elmond arról, milyen viszonyban áll a Tisza vezetése a választókkal: a hosszú távú reformokat és átalakításokat nem kampányidőben tervezik vállalni, hanem a hatalom megszerzése után hajtanák végre, akkor is, ha azok fájdalmas terheket rónának a családokra.