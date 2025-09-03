Hírlevél

Ettől tartottunk, Donald Trump bevetette a Golf Force One-t – videó

Tisza Párt

Tarr Zoltán adóemeléses elszólását egy telefonos kampánnyal próbálja kimagyarázni a Tisza Párt

Újabb fordulat Magyar Péterék adóemelési botrányában. A Tisza Párt vezetője a saját hangján futó telefonos kampánnyal igyekszik meggyőzni híveit arról, hogy nincs ok aggodalomra a párt adóemelési tervei miatt. A felvételen Magyar Péter adócsökkentésről és a „gazdagok megadóztatásáról” beszél a Tisza-adó körüli botrány lecsillapítása érdekében.
A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy automata telefonhívások indultak országszerte, amelyekben egy rögzített üzenetben maga Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szól a választókhoz.

A Tisza Párt Magyar Péter hangjával igyekszik kimagyarázni a kiszivárgott adóemelési terveket.
A Tisza Párt Magyar Péter hangját használó automata hívásokkal próbálja meg menteni a menthetetlent. Fotó: AFP

Telefonhívások a Tisza Párt elnöke hangján

A felvételen a Tisza Párt elnöke arról próbálja meggyőzni a közvéleményt, hogy pártja nem emelne adót, hanem csak egy „igazságosabb” rendszert vezetne be, amely a gazdagokat terhelné jobban.

A politikai elemzők szerint a kampány elindítása azt mutatja, hogy a Tisza vezetése pánikban van, és minden eszközt bevet, hogy a támogatói táborát egyben tartsa. A Tisza-adó körüli bizalmi válság azonban egyre mélyebb, és kérdéses, mennyire lehet még visszafordítani a közvélemény elpártolását.

Hatalmas hiba volt a tiszás adóemelési tervek kikotyogása

A kétségbeesett telefonos kampányos lépéshez Magyar Péter azok után nyúlt, hogy Tarr Zoltán elszólta magát és elárulta, a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, hogy pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– mondta Tarr Zoltán.

De Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

A Tisza Párt eltitkolt gazdasági intézkedési terveit kiszivárogtató beszéd ebben a videóban megtekinthető:

 

