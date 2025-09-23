Nemzetközi vizsgálat indult: a Tisza rendezvényén életveszélyesen fenyegették az M1 riporterét

Az EBESZ és más nemzetközi szervezetek vizsgálják a Tisza Párt rendezvényén történt súlyos incidenst, amely során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

A Tisza szimpatizánsai Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. Fotó: Mandiner

A Tisza Párt szimpatizánsai a szeptember 7-i kötcsei rendezvényen Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. A közmédia, munkatársainak biztonsága és a közszolgálati tájékoztatás szabadságának védelmében a hatóságokhoz fordult, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását – írták.

Akasztással fenyegettek a Tisza szimpatizánsok

A közlemény szerint az MTVA a rendőrségi feljelentés mellett hivatalos levélben tájékoztatta az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), valamint más nemzetközi szervezetek képviselőit az ügyről.

Jan Braathu, az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője válaszlevelében megerősítette: a szervezet kivizsgálja a történteket, az eredményekről pedig tájékoztatást küld. Ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok is azonnali intézkedéseket tettek: tanúként kihallgatta a rendőrség Császár Attilát, és az MTVA, valamint a Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő által tett feljelentést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyesítette csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával

– ismertették. A közmédia a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel kiáll munkatársai biztonsága mellett, és határozott álláspontja szerint a sajtó elleni erőszak nem maradhat következmények nélkül sem hazai, sem nemzetközi szinten - olvasható a közleményben.