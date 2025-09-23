Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Császár Attila

Nemzetközi vizsgálat indult: a Tisza rendezvényén életveszélyesen fenyegették az M1 riporterét

Nemzetközi szervezetek is vizsgálják a Tisza Párt kötcsei rendezvényén történt botrányt, ahol Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő édesanyát is bántalmaztak. Az MTVA rendőrségi feljelentést tett, és tájékoztatta az EBESZ-t, az ENSZ-t és más nemzetközi testületeket, amelyek jelezték: kivizsgálják az ügyet.
Császár AttilaTisza PártMTVA

Az EBESZ és más nemzetközi szervezetek vizsgálják a Tisza Párt rendezvényén történt súlyos incidenst, amely során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

Tisza Párt, Magyar Péter Borítókép: Császár Attila (Forrás: Mandiner)
A Tisza szimpatizánsai Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. Fotó: Mandiner

A Tisza Párt szimpatizánsai a szeptember 7-i kötcsei rendezvényen Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. A közmédia, munkatársainak biztonsága és a közszolgálati tájékoztatás szabadságának védelmében a hatóságokhoz fordult, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását – írták.

 

Akasztással fenyegettek a Tisza szimpatizánsok

A közlemény szerint az MTVA a rendőrségi feljelentés mellett hivatalos levélben tájékoztatta az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), valamint más nemzetközi szervezetek képviselőit az ügyről.

Jan Braathu, az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője válaszlevelében megerősítette: a szervezet kivizsgálja a történteket, az eredményekről pedig tájékoztatást küld. Ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok is azonnali intézkedéseket tettek: tanúként kihallgatta a rendőrség Császár Attilát, és az MTVA, valamint a Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő által tett feljelentést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyesítette csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával

– ismertették. A közmédia a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel kiáll munkatársai biztonsága mellett, és határozott álláspontja szerint a sajtó elleni erőszak nem maradhat következmények nélkül sem hazai, sem nemzetközi szinten - olvasható a közleményben.

 

