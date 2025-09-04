Előbb eshet szét a Tisza, mint gondolnánk, mutatjuk, hogy miért

Az Alapjogokért Központ elemzője arról beszélt, hogy a hónapok óta látható tendenciák alapján, ha nem történik jelentős változás, a Tisza Pártot sújtó negatív folyamatok felgyorsulhatnak. – Ennek egyik jele lehet, hogy Magyar Péter Kötcsére hívja balhézni híveit, ezzel pedig egy régi forgatókönyvet vett elő, amit az elmúlt másfél évtizedben már végtelen sokszor eljátszottak az aktuális baloldali szereplők – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva, emlékeztetve a Momentum több botrányos megmozdulására.

A Tisza is klasszikus ellenzéki forgatókönyvet vett elő. (Fotó: Markovics Gábor)

Tisza-balhé Kötcsén

Mint mondta,

ezek a politikusok úgy próbálták felhívni magukra a figyelmet, hogy akár erőszakba is hajló, provokatív demonstrációkat szerveztek

– Magyar Péter és a Tisza Párt legnagyobb problémája, hogy a pártelnök politikai karaktere egy olyan helyzetben épült fel, amikor az ellenzéki érzelmű választók hosszú ideje azt tapasztalták, hogy az addigi baloldali szereplők nem kínálnak nekik érdemi alternatívát, az ebből fakadóan felgyülemlett frusztráció pedig, amit a koronavírusból, a háborúból és az elhibázott szankciókból fakadó válságok tovább erősítettek, sokakat aktivizált.

Magyar Péter azt adta el egy ideig relatíve sikeresen, hogy ő érti ezeket az érzelmeket, és valami újat tud kínálni a politikai piac körülírt részén. Idén tavasszal azonban az ukrán kémbotrány megingatta ezt a róla kialakított képet, mert azt a benyomást erősítette vele kapcsolatban, hogy annyira szoros kapcsolatba került Brüsszellel és Kijevvel, hogy ezen szereplők kedvéért vagy nyomására kész szembefordulni a választók többségével egy olyan ügyben, ami nagyon erős hatással bír a körülményeikre

– tette hozzá az elemző.

Kijelentette, ezt az érzületet a nyár folyamán, Magyar Péter akárhogy erőlködött, nem tudta átfordítani, majd a vele szimpatizálók jelentős részének láthatóan kijózanító pofont jelentett a Tisza-adó ügye, amellyel kapcsolatban duplán becsapva érezhetik magukat. Azt követően ugyanis, hogy

a pártelnök cáfolni igyekezett a sajtó által megszellőztetett, jelentős személyi jövedelemadó-emelést és a családi adókedvezmények rendszerének felülvizsgálatát tartalmazó terveket,

Tarr Zoltán egy előrehozott őszödi beszéd részeként minden magyarázkodást zárójelbe tett.



