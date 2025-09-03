Durván apadni kezdett Magyar Péter Tisza Sziget-hálózata

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szeptember 1-jén rendhagyó módon egyszerre négy budapesti Tisza Sziget szüntette meg működését.

A négy Tisza Sziget önfeloszlató üzenetében komoly vádak kerültek megfogalmazásra a Tisza Párttal szemben (Fotó: László Szabó)

Négy Tisza Sziget egyszerre oszlott fel

A négy újbudai Tisza Sziget megszűnését bejelentők a közleményükben kemény szavakat használtak:

Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt.”

A feloszlás nem előzmény nélküli: korábban Baranyában, majd Dombóváron és más vidéki csoportoknál is volt hasonló eset; sokan csalódottságukat fejezték ki Magyar Péterrel és a párt működésével kapcsolatban.

A Tisza Párt is elismerte

A Telex megkeresésére a Tisza Párt megerősítette a hírt. Közlésük szerint a kapcsolattartók „személyes sértettségből” döntöttek a szigetek megszüntetéséről, tagjaik többsége viszont más szigetekhez csatlakozik vagy újakat alapít. Ez ugyanakkor nem oszlatja el a Tisza Párt és szigetei működésének megfelelőségével kapcsolatban felmerült kétségeket, hiszen az önmegszüntetéseket bejelentő hivatalos közleményben komoly vádak szerepeltek.

Roma szigetek is eltűntek

Augusztusban az Amarodrom roma Tisza Sziget oszlott fel, vezetője, Kőrös Ferenc nyilvánosan bocsánatot kért a közösségétől. Mint fogalmazott:

A mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. (…) Tévedtem, sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban.”

Ez is jelzi, hogy a párt belső feszültségei nem csupán elszigetelt ügyek, hanem szélesebb körű problémát mutatnak.

Rétvári: Ereszt a lufi

A kormányoldal is reagált a fejleményekre. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook-posztjában így fogalmazott:



Apad a Tisza a Dunánál és a Galgánál is: megszűnt az újbudai, szétszakadt az aszódi Tisza Sziget. Ereszt a lufi.”

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy már Vácon is teljes passzivitásba fulladt a helyi Tisza-szervezet, míg Aszódon pedig már kettészakadt a mozgalom.

A Tisza Szigetek szétesése a Magyar Péterrel szembeni bizalomvesztést jelzi

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint a nyarat a Fidesz vitte: ha most vasárnap tartanának választást, a biztos szavazók 46 százaléka a kormánypártra, 38 százaléka pedig a Tisza Pártra voksolna. Az elemzők szerint az adatok azt jelzik, hogy Magyar Péter pártja lendületvesztésben van, és ezért szűnnek meg sorban a korábban zászlóshajónak szánt helyi Tisza Szigetek.