Rendkívüli

Ezer forint fölé vinné a benzin árát a Tisza energiapolitikája

Tarr Zoltán

Vajon mit akar még a Tisza eltitkolni előlünk?

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Újabb felvétel szivárgott ki a mára híressé vált etyeki fórumról, ahol ismét kiderült, a Tisza számos dolgot próbál eltitkolni a választók elől.
Tarr ZoltánfórumUkrajnalmbtqMagyar PéterOrbán Balázs

Nem beszélhetnek a Tisza-adóról, LMBTQ-ról, Ukrajnáról – mit akarnak még eltitkolni előlünk? – tette fel a kérdést Orbán Balázs azután, hogy 

a Tisza újfent beismerték, vannak dolgok, amelyekről nem beszélhetnek.

Miként azt az Origo is megírta, az etyeki tiszás fórumon elhangzott: a Tisza Pártban azt kérték, ne beszéljenek Ukrajnáról és az LMBTQ-kérdésről a választásokig, mert az vereséghez vezethet. Tarr Zoltán pedig korábban már azt is elismerte, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. 

A sorozatos botrányok után Magyar Péter teljes nyilatkozatstopot is elrendelhetett.


 

 

