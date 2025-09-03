Vajon mit akar még a Tisza eltitkolni előlünk?

Nem beszélhetnek a Tisza-adóról, LMBTQ-ról, Ukrajnáról – mit akarnak még eltitkolni előlünk? – tette fel a kérdést Orbán Balázs azután, hogy

a Tisza újfent beismerték, vannak dolgok, amelyekről nem beszélhetnek.

Miként azt az Origo is megírta, az etyeki tiszás fórumon elhangzott: a Tisza Pártban azt kérték, ne beszéljenek Ukrajnáról és az LMBTQ-kérdésről a választásokig, mert az vereséghez vezethet. Tarr Zoltán pedig korábban már azt is elismerte, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak.

A sorozatos botrányok után Magyar Péter teljes nyilatkozatstopot is elrendelhetett.



