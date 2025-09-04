Kulja András is elmenekült a tiszás adóemelésre vonatkozó kérdések elől

A tiszás Kulja András csakúgy mint párttársa Tarr Zoltán, a HírTv-nek a tiszás adóemelési botrányra vonatkozó kérdéseit meghallva, úgy tett, mintha nem értené miről van szó és egyszerűen elmenekült egyetlen értelmes szónyi válaszadás nélkül.

Kulja András Tivadar, a Tisza Párt EP-képviselője is néma a tiszás adóemelési botrány ügyében Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az összes tiszás politikus megnémult

A tiszás politikus arról sem volt hajlandó nyilatkozni, hogy mik azok a dolgok, amikről csak a választások után beszélhetnek a párt politikusai.

Mint ismeretes, Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy – kormányra kerülésük esetén – többkulcsos adót vezetnének be. A politikus akkor azt is elárulta, hogy sok mindent nem mondhatnak el a párt tagjai, mert akkor megbuknának.



