Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Giorgio Armani

Kulja András

Kulja András is elmenekült a tiszás adóemelésre vonatkozó kérdések elől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási lehet a pánik Magyar Péter pártjában a titkos adóemelési terveik váratlan nyilvánosságra kerülése után. Ezt jól mutatja az is, hogy a tiszás Kulja András is összevissza beszélt Brüsszelben, amikor a HírTV a Magyar Péter pártja által tervezett adóemelés és a párt további titkos tervei ügyében kérdezte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulja AndrásHírtvTisza-adóadóemelés

A tiszás Kulja András csakúgy mint párttársa Tarr Zoltán, a HírTv-nek a tiszás adóemelési botrányra vonatkozó kérdéseit meghallva, úgy tett, mintha nem értené miről van szó és egyszerűen elmenekült egyetlen értelmes szónyi válaszadás nélkül. 

A tiszás adóemelésről Kulja Andrásnak sincs semmi mondani valója.
Kulja András Tivadar, a Tisza Párt EP-képviselője is néma a tiszás adóemelési botrány ügyében Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az összes tiszás politikus megnémult

A tiszás politikus arról sem volt hajlandó nyilatkozni, hogy mik azok a dolgok, amikről csak a választások után beszélhetnek a párt politikusai. 

Mint ismeretes, Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy – kormányra kerülésük esetén – többkulcsos adót vezetnének be. A politikus akkor azt is elárulta, hogy sok mindent nem mondhatnak el a párt tagjai, mert akkor megbuknának.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!