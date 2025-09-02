Botrány: a Tiszásoknak megtiltották, hogy Ukrajnáról és az LMBTQ-ról beszéljenek

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról – hangzott el azon etyeki tiszás fórumon, amelyről az elmúlt napokban szóltak a hírek.

A Tiszásokat letiltották témákról, ezt maguk vallották be. Forrás: Facebook

Emlékezetes, szintén Etyeken Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arról beszélt, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

Magyar Péter minden tiszást letilthatott

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak.

A sorozatos botrányok után Magyar Péter mindenkit letilthatott a nyilatkozásról.

Tarr Zoltánt azóta még a baloldali Telex sem tudta elérni, amely erősíti azt az értesülést, hogy a pártnál teljes nyilatkozatstopot rendeltek el.

A HírTV információi szerint a Tisza alelnöke Brüsszelben sem jelent meg a botrány kirobbanása óta.

Az Origo hiába kereste telefonján a politikust, a készülék ki volt kapcsolva. Dálnoki Áront azonban elértük.

Kinek tett ígéretet Magyar Péter?

Mindez egyébként arra utalhat, hogy Magyar Péter igyekszik betartani Manfred Webernek tett ígéretét. Manfred Weber korábban ugyanis többször világossá tette, hogy az Ukrajna-pártiság alapfeltétel a politikai közösségükben, amelynek a Tisza Párt is tagja.

Én mint pártelnök egy világos vörös vonalat húztam a szélsőségesekkel szemben. Soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben az én három alapelvemet: Ukrajna-, jogállam- és Európa-pártiság

– fogalmazott a politikus.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)