Árad a gyűlölet az idősek halálát kívánó tiszás csoportokban

A Ripost arról ír, hogy a tiszás csoportokban egyre durvább stílusban támadják az időseket. A kommentelők szerint „túl sok köztük a fideszes”, ezért gúny és sértegetés célpontjává váltak mindazok, akik kormánypárti szavazók, elfogadják a nyugdíj-kiegészítést vagy éppen az élelmiszer utalványt.
Az egyik zárt tiszás fórumon olyan kifejezésekkel illették a nyugdíjasokat, mint „büdösbunkó” és „önző g*cik”, mások pedig arról írtak:
Türelem, már csak egy évtized, és nem lesznek kádárista nyuggerek…”
A hangnem nem előzmény nélküli: Magyar Péterről korábban kiszivárgott egy felvétel, amelyen saját támogatóit is „nyugdíjaskommandónak” csúfolta, sőt arról gúnyolódott, hogy az idősek inkább vegyenek „új unokát”, ha a régiek külföldön élnek.
A gyűlöletkultúra a párt holdudvarában is tetten érhető. Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője korábban úgy fogalmazott: a Tisza Párt esélyei az idősek kihalásával nőhetnek.
Ez a gondolatmenet köszön vissza a tiszás csoportokban, ahol többen nyíltan arról írnak, hogy csak „egyszer kell legyőzni a Fideszt, utána 4 év alatt átformálható az idős réteg”.
A hozzászólások között akad olyan is, amely kifejezetten megalázó:
Nagyon mérgesek lennének most a Fidesz-szavazó nyuggerek, ha tudnának olvasni…”
Az ellenzéki párt online közösségeiben tapasztalt jelenség azt mutatja, hogy a Tisza Párt támogatói körében rendszerszintű gyűlölet irányul az idősek felé. A gúny, a sértegetés és a megalázás mellett több esetben egyenesen a halálukat kívánják - így a „szeretetország” jelszava és a valóság között egyre mélyebb a szakadék.