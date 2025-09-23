Árad a gyűlölet az idősek halálát kívánó tiszás csoportokban

A Ripost arról ír, hogy a tiszás csoportokban egyre durvább stílusban támadják az időseket. A kommentelők szerint „túl sok köztük a fideszes”, ezért gúny és sértegetés célpontjává váltak mindazok, akik kormánypárti szavazók, elfogadják a nyugdíj-kiegészítést vagy éppen az élelmiszer utalványt.

A tiszás csoportokban Magyar Péter "szeretetországa" helyett csak a gyűlölet árad.

Fotó: Mirkó István

A tiszás csoportokban rendszerszintű gyűlölet irányul az idősek felé

Az egyik zárt tiszás fórumon olyan kifejezésekkel illették a nyugdíjasokat, mint „büdösbunkó” és „önző g*cik”, mások pedig arról írtak:

Türelem, már csak egy évtized, és nem lesznek kádárista nyuggerek…”

Így árad a "szeretet" a tiszás csoportokban.

A hangnem nem előzmény nélküli: Magyar Péterről korábban kiszivárgott egy felvétel, amelyen saját támogatóit is „nyugdíjaskommandónak” csúfolta, sőt arról gúnyolódott, hogy az idősek inkább vegyenek „új unokát”, ha a régiek külföldön élnek.

A gyűlöletkultúra a párt holdudvarában is tetten érhető. Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője korábban úgy fogalmazott: a Tisza Párt esélyei az idősek kihalásával nőhetnek.

Ez a gondolatmenet köszön vissza a tiszás csoportokban, ahol többen nyíltan arról írnak, hogy csak „egyszer kell legyőzni a Fideszt, utána 4 év alatt átformálható az idős réteg”.

Ez a tiszás "szeretetország" létrehozásának a terve.



A hozzászólások között akad olyan is, amely kifejezetten megalázó:

Nagyon mérgesek lennének most a Fidesz-szavazó nyuggerek, ha tudnának olvasni…”