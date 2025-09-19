Hírlevél

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter feljelentést tett internetes agresszió miatt, ismeretlen tettes ellen.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf feljelentést tett internetes agresszió miatt. Mint a közösségi oldalán megosztott videóban a honvédelmi miniszter kifejtette, nem személyes sérelem miatt lépett, hanem azért, mert fontosnak tartja, hogy a közbeszéd visszatérjen a normális kerékvágásba.

Szalay Bobrovniczky Kristóf
Szalay Bobrovniczky Kristóf feljelentést tett internetes agresszió miatt
Fotó: MTI

Én nem vagyok egy feljelentgető típus, de most elérkeztem egy pontra én is” 

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a gyűlöletkeltés megfékezése közös érdek.

„Meg kell állítani a gyűlöletcunamit”

A miniszter szerint egyértelműen a Tisza párt megjelenéséhez köthető a féktelen gyűlölethullám, amely elárasztotta a közösségi médiát.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: felelősséget érez az ország közbeszédéért, és ezért döntött a feljelentés mellett. Szerinte a gyűlölethullám nem szolgálja Magyarország érdekét, ezért meg kell állítani, mielőtt tovább mérgezné a közéletet.

 

