Halálból készült toll – Európa üzenete elborzasztja Magyarországot

A dán soros elnökség hivatalos ajándéka heves reakciókat váltott ki Magyarországon: ukrán töltényhüvelyekből készült tollat küldtek az uniós testületeknek. Bóka János politikus szerint egy ilyen ajándék az emberi élet kioltására alkalmas eszközt dicsőít.

A dán ajándék a haláltoll. A fotó illusztráció. Fotó: Pixabay

Haláltoll az uniós ajándék

A kilőtt töltények embereket ölnek és nyomorítanak meg, özvegyeket és árvákat hagynak maguk után”

– fogalmazott Bóka.

A politikus kiemelte: a fegyverek pusztítása nem ajándék, hanem tragédia.

Európának a béke üzenetére van szüksége

Bóka János hangsúlyozta, hogy ma

Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége.

A politikus felszólította a döntéshozókat, hogy a jövőben olyan gesztusokat válasszanak, amelyek az emberi élet tiszteletét és a békét képviselik.