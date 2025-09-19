Halálból készült toll – Európa üzenete elborzasztja Magyarországot

A dán soros elnökség hivatalos ajándéka heves reakciókat váltott ki Magyarországon: ukrán töltényhüvelyekből készült tollat küldtek az uniós testületeknek. Bóka János politikus szerint egy ilyen ajándék az emberi élet kioltására alkalmas eszközt dicsőít.
A kilőtt töltények embereket ölnek és nyomorítanak meg, özvegyeket és árvákat hagynak maguk után”
– fogalmazott Bóka.
A politikus kiemelte: a fegyverek pusztítása nem ajándék, hanem tragédia.
Bóka János hangsúlyozta, hogy ma
Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége.
A politikus felszólította a döntéshozókat, hogy a jövőben olyan gesztusokat válasszanak, amelyek az emberi élet tiszteletét és a békét képviselik.