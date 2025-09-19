Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Európa

Halálból készült toll – Európa üzenete elborzasztja Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bóka János Facebook-posztjában ítélte el a dán soros elnökség legutóbbi „ajándékát”: ukrán töltényhüvelyekből készült tollat küldtek az uniós testületeknek. A politikus hangsúlyozta, hogy a töltény emberi élet kioltására alkalmas eszköz, amely özvegyeket és árvákat hagy maga után. Szerinte ma Európának nem a háború, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EurópaBóka JánosháborútöltényhüvelyMagyarország

A dán soros elnökség hivatalos ajándéka heves reakciókat váltott ki Magyarországon: ukrán töltényhüvelyekből készült tollat küldtek az uniós testületeknek. Bóka János politikus szerint egy ilyen ajándék az emberi élet kioltására alkalmas eszközt dicsőít.

toll
A dán ajándék a haláltoll. A fotó illusztráció. Fotó:  Pixabay 

Haláltoll az uniós ajándék

A kilőtt töltények embereket ölnek és nyomorítanak meg, özvegyeket és árvákat hagynak maguk után”

– fogalmazott Bóka.

A politikus kiemelte: a fegyverek pusztítása nem ajándék, hanem tragédia.

Európának a béke üzenetére van szüksége

Bóka János hangsúlyozta, hogy ma 

Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége. 

A politikus felszólította a döntéshozókat, hogy a jövőben olyan gesztusokat válasszanak, amelyek az emberi élet tiszteletét és a békét képviselik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!