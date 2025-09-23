Meglepő fordulat Tordai Bence építkezési botrányában

Ma meglepő fordulatra került sor a bíróságon: Tordai Bence elismerte, hogy építkezése nem felel meg a II. kerületi szabályzatnak – erről Sára Botond főispán közösségi oldalán számolt be. Bár Tordai azzal védekezett, hogy kezdeményezte a szabályzat módosítását, ám ezt semmilyen dokumentummal nem tudta alátámasztani. A bíróság most határidőt szabott, hogy a képviselő bizonyítékot mutasson be állítására.
Nyilvánvaló, hogy újabb időhúzásról van szó”
– véli Sára Botond, aki szerint Tordai három éven át bármikor kezdeményezhette volna a módosítást.
Nem elég az építkezési botrány, a Parlament hétfőn megszavazta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A vád szerint a Pride elleni tiltakozások idején Tordai megsértette a közúti közlekedési szabályokat. A döntés előtt a politikus így fogalmazott:
Önök arról szeretnének most kétharmados döntést hozni, hogy elvegyék a mentelmi jogomat, amiért leültem egy zebrára.”