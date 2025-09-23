Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Tordai Bence

Meglepő fordulat Tordai Bence építkezési botrányában

Sára Botond főispán szerint a független képviselő végre beismerte, hogy építkezése nem felelt meg a II. kerületi szabályzatnak, mégis újabb időhúzásra játszik. Ugyanakkor nem ez az egyetlen kellemetlen fejlemény Todai Bence számára.
Ma meglepő fordulatra került sor a bíróságon: Tordai Bence elismerte, hogy építkezése nem felel meg a II. kerületi szabályzatnak – erről Sára Botond főispán közösségi oldalán számolt be. Bár Tordai azzal védekezett, hogy kezdeményezte a szabályzat módosítását, ám ezt semmilyen dokumentummal nem tudta alátámasztani. A bíróság most határidőt szabott, hogy a képviselő bizonyítékot mutasson be állítására.

Tordai Bence
Tordai Bence a Parlamentben „macskás fadísz” feliratú pólóban jelent meg, egyértelmű üzenetet hordozva
Fotó: Index/Szollár Zsófi

Nyilvánvaló, hogy újabb időhúzásról van szó” 

– véli Sára Botond, aki szerint Tordai három éven át bármikor kezdeményezhette volna a módosítást.

Tordai Bence a mentelmi jogának is búcsút inthet

Nem elég az építkezési botrány, a Parlament hétfőn megszavazta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A vád szerint a Pride elleni tiltakozások idején Tordai megsértette a közúti közlekedési szabályokat. A döntés előtt a politikus így fogalmazott:

Önök arról szeretnének most kétharmados döntést hozni, hogy elvegyék a mentelmi jogomat, amiért leültem egy zebrára.”

