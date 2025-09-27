Magyar Péter kétségbeesetten keresi a jelölteket – nyílt pályázattal próbálja betömni a Tisza-káderhiányt

„A Tisza operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásunkat a Nemzet hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a Tisza-szigetek és a több tízezres önkénteshálózatunk bővítésére és a Tisza Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítjuk” – írta közösségi oldalán Magyar Péter, egyben ezzel az erőkoncentrációval indokolva azt is, miért nem lesznek novemberig nyilvánosak a párt képviselőjelöltjei.

Magyar Péter szerint a Nemzet hangja, az utcai jelenlét és a párt mobilalkalmazása miatt késnek a jelöltállítással, holott a legnagyobb ellenzéki erőnek mondják magukat és csupán néhány körzet biztos a 106 egyéniből

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Magyar Nemzet információi szerint a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással való késlekedésnek. Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Mindeközben egyre nyilvánvalóbb a káderhiány is a pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán mondta Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

A Budapest Info értesülései szerint nem lesz mindenhol igazi belső előválasztás a Tisza Pártban. Inkább egy irányított szavazás jön helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket.

Az oldal szerint Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé is, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselőjelölt.

A Budapest Info szerint mind a 106 jelöltre Magyar Péter mond áment.

A Tisza vezére pedig már idén tavasszal kinyilvánította, hogy Budapest XII. kerületét magában foglaló körzetben fog elindulni a választáson. Így várhatóan ebben a körzetben nem tart előválasztást a Tisza Párt.