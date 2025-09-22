Túlárazás a Diákhitel Központnál – végrehajtás alatt áll Magyar Péter cinkosa

Trentin Balázs az egyik központi figurája a KEHI-vizsgálatnak, amely a Diákhitel Központ Magyar Péter által vezetett túlárazott szerződéseit vizsgálja. A Szabad Európa cikke szerint Trentin Troia Média Kft.-jét Magyar Péter tartotta „lélegeztetőgépen”, oldalanként több százezer forintért rendelt silány minőségű tanulmányokat a cégtől – írja az Ellenpont.

Trentin Balázs a "Sorsod Borsod Tisza Sziget" találkozóján (középen).

Forrás: Ellenpont

A vizsgálat feltárta:

több, Trentin érdekeltségéhez köthető cég aránytalanul nagy összegű szerződésekhez jutott. A Think&Tank Kft. például 14,7 millió forintért bonyolított kampányt, miközben a KEHI jelentése szerint ennek a reális értéke töredéke volt.

Kondorkó POD Kft.: végrehajtás alatt

A Trentinhez köthető Kondorkó POD Kft. ellen idén szeptemberben a NAV végrehajtást rendelt el. A cég 2020-2021-ben alig termelt bevételt, a Diákhitel-szerződés évében 180 millió, 2023-ban pedig 408,5 millió forint árbevételt ért el. 2024-ben azonban megszűnt a gazdasági tevékenység.

Tisza Párt és politikai összefonódások

Trentin Balázs most a Tisza Párt országos koordinátoraként lép fel, miközben korábbi üzleti kapcsolatai, valamint a Diákhitel Központ túlárazott ügyei árnyékot vetnek politikai szerepvállalására. A KEHI vizsgálat és a múltbeli pénzügyi eredmények azt is mutatják, hogy a Tisza Párt körüli cégek kizárólag állami megrendelésekből tudnak megélni, a piacról önállóan nem képesek fennmaradni.

A KEHI vizsgálata alapján Trentin Balázs céghálója és Magyar Péter kapcsolata szorosan összefonódott. A Diákhitel Központ túlárazott szerződései nemcsak a pénzügyi, hanem a politikai összefonódásokat is jól mutatják. A Tisza Párt körüli üzleti kör csak állami szerződések révén képes működni, ami a politikai és üzleti érdekkapcsolatok szoros összefonódását jelzi.



