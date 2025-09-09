Brüsszelből pénzelt lejárató akció zajlik Orbán Viktor és családja ellen

A portál szerint Orbán Viktor számára az első lehetőség az evolúciós bukás. Eszerint az EU-nak folytatni kell a Magyarországnak járó pénzeszközök befagyasztását mindaddig, amíg Orbán Viktor ki nem vonul a politikából 2026-ban a „választási nyomás súlya” és a gazdasági problémák miatt.

A második a forradalmi bukás. Ennek érdekében a Grunt szerint aktiválni kell a 7-es cikkelyt, áttérni a minősített többségi szavazásra a „kritikus területeken”, s végül kiközösíteni Magyarországot a vétó jogi mechanizmusa alól.

Orbán Viktor kormányfő lehetséges lemondásáról cikkezett az ukrán Grunt hírportál (forrás: Tűzfalcsoport)

Minden áron meg kell roppantani Orbán Viktor kormányát

A magát függetlennek valló ukrán portál szerint mindkét megoldás stratégiai kitartást és többi 26 uniós tagállam konszenzusát igényli. Egyúttal azt is kiemeli, hogy

a magyar kormány elleni küzdelem „lakmuszpapírrá vált, amely megmutatja, hogy az unió képes-e leküzdeni saját intézményi gyengeségeit.”

A közösségi médiumokban több mint félmillió követővel rendelkező online portál mögött álló pénzügyi háttér sok kérdésre választ ad – írják a Tűzfalcsoport Facebook-oldalán.

A Grunt Media legfőbb pénzügyi donorja az Európai Demokrácia Alapítvány (European Endowment for Democracy – EED), amely lényegében a NED (National Endowment for Democracy) európai társzervezete, illetve

mindkét finanszírozó a nemrég megszűnt USAID és a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok kedvezményezettje.

A Grunt Media együttműködik továbbá a Nasi Hrosi Lviv elnevezésű ukrán NGO-val is, amelynek fő finanszírozói szintén a NED, korábban pedig a USAID. A Nasi Hrosi Lvivet – bár a szervezet ezt tagadja – gyakran kapcsolatba hozzák az ukrán titkosszolgálattal (SZBU) is.