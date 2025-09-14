Tűzfalcsoport: Sorosista expornóproducer terjeszti Magyar Péter propagandáját Ukrajnában

A Tűzfalcsoport egy újabb, sokatmondó összefüggésre hívta fel a figyelmet. Kiderült, hogy Magyar Péter tartalmait is terjeszti az ukrán közvélemény számára egy Soros-párti amerikai emigráns, aki korábban a pornóiparban dolgozott.

A Tűzfalcsoport szerint kérdéseket vet fel a Tisza Párt körüli nemzetközi kapcsolatrendszer. Fotó: Facebook



Tűzfalcsoport: külföldi hálózatok támogatják Magyar Pétert

A Tűzfalcsoport kutatása arra az eredményre jutott, hogy a @JayinKyiv nevű X-felhasználó 2022 júniusában csatlakozott a platformhoz, és rövid idő alatt 168 ezer követőt gyűjtött. A Kyiv Post szerzői oldalán úgy mutatják be őt, mint egy olyan „amerikai állampolgár, aki régóta Kijevben él és magánbefektetésekkel foglalkozik”. A migráns influenszer háttere azonban ennél jóval érdekesebb: a GROK chatbot adatai szerint Jay korábban az amerikai felnőttfilmes szórakoztató- és az online marketingiparban tevékenykedett, kétes weboldalak népszerűsítésében részt vállalva.

Soros-rajongó álhírterjesztő

A férfi vállaltan egy politikailag elkötelezett Soros-rajongó, aki a háború kezdete óta szélsőségesen ukránpárti tartalmakat gyárt. Ezek sokszor nélkülözik a valóságalapot: például 2025 márciusában azt állította, hogy a londoni Heathrow reptéren kitört tűz orosz szabotázs eredménye - amit később a hatóságok cáfoltak. Magyarországot rendszeresen támadja, a kormányt folyamatosan bizonyítékok nélkül oroszbarátnak bélyegezve. Ennek jegyében a legutóbb Magyar Péter egyik ellenőrizetlen propagandisztikus bejegyzését vette át és osztotta meg több tízezres követőtábora előtt.

Kapcsolat a NAFO-val

A GROK szerint Jay kapcsolatban állhat a NAFO-val (North Atlantic Fella Organization), az ukránpárti szélsőséges online mozgalommal. Bejegyzéseiben rendszeresen kiáll a szervezet mellett. Mint ismeretes, a NAFO követői korábban Orbán Viktor és magyar kormánytagok meggyilkolásáról értekeztek, sőt, a szervezet matricája feltűnt a Tisza Párthoz köthető kisteherautón is. Magyar Péter ugyan tagadja, hogy a NAFO Hungary és pártja között kapcsolat lenne, fotók bizonyítják, hogy járműveiken szerepelt a NAFO jelzése.

Érdekes összefonódások

A Soros-párti amerikai ex-pornóproducer, aki az ukrán propagandagépezet aktív része és a NAFO támogatója, ma Magyar Péter üzeneteit is erősíti Ukrajnában. A Tűzfalcsoport értékelése szerint ez újabb kérdéseket vet fel a Tisza Párt körüli nemzetközi kapcsolatrendszer átláthatóságáról, valamint arról, hogy milyen szerepet is játszanak a külföldi hálózatok a magyar belpolitikába való beavatkozásban.