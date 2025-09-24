Mutatjuk a kormány jelentését a Szőlő utcai büntetőügyről

Hírlevél

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült vizsgálati jelentést. A dokumentum egyértelművé teszi: sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel, a büntetőeljárás folyamatban van.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerda sajtótájékoztatóján kijelentette: 

A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.”

Tuzsony Bence
Tuzson Bence igazságügyi miniszter 
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A jelentés fő megállapításai

  • A Szőlő utcai intézetben kizárólag fiúkat helyeznek el, így a lányok elszállításáról szóló állítások eleve megalapozatlanok.
    • Az eljárás az intézmény igazgatója ellen folyik, aki a gyanú szerint prostitúciós tevékenységet folytató nagykorú nőket alkalmazott, anyagi haszonszerzés céljából.
  • A vizsgálat titkos információgyűjtés eredményeként indult, és a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az NNI és az Alkotmányvédelmi Hivatal adataira támaszkodott.
  • A kormány feljelentéseket tett, és minden rágalmazóval szemben jogi eljárást indít
Tuzson Bence: Egy politikusnak a neve sem merült fel a Szőlő utcai ügyben

Jól szervezett lejáratókampány indult

A jelentés kitér arra is, hogy az ügy köré politikai szereplők és aktivisták szervezett kampányt építettek, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása. Kuslits Gábor tanúvallomásában elismerte: politikusok nevét sosem mondta ki, állítását szóbeszédre alapozta. Káncz Csaba pedig bizonyítékot nem tudott felmutatni, információit egy befolyásos politikai család tagjának szavaira hivatkozva osztotta meg.

A kormány vizsgálatának teljes leiratát itt olvashatja.

 

