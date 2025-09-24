Mutatjuk a kormány jelentését a Szőlő utcai büntetőügyről

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerda sajtótájékoztatóján kijelentette:
A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.”
A jelentés kitér arra is, hogy az ügy köré politikai szereplők és aktivisták szervezett kampányt építettek, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása. Kuslits Gábor tanúvallomásában elismerte: politikusok nevét sosem mondta ki, állítását szóbeszédre alapozta. Káncz Csaba pedig bizonyítékot nem tudott felmutatni, információit egy befolyásos politikai család tagjának szavaira hivatkozva osztotta meg.
A kormány vizsgálatának teljes leiratát itt olvashatja.