Tuzson Bence: Egy politikusnak a neve sem merült fel a Szőlő utcai ügyben

Az igazságügyi miniszter ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatának jelentését. Tuzson Bence szerint sem kiskorú sértett, sem politikusi érintettség nem merült fel.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Demokratikus Koalíció azt a hazugságot próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai ügyben. Tuzson Bence az ügy kormányzati átvilágításáról készült jelentést ismertette, amely cáfolja ezeket az állításokat.

A miniszter hangsúlyozta: 

A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna.

Szervezett akció és titkosszolgálati szál

Tuzson hozzátette, hogy a vizsgálat során feltárták: az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, amelyet az események és a nyilvánosságban tett megszólalások sorrendje világosan alátámaszt.

A tárcavezető szerint az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerült. A kormány azonnali jogi lépéseket tett a kockázatok elhárítására, a jelentést pedig nyilvánosságra hozzák.

„A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér”

Az igazságügyi miniszter kiemelte: „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.” Tuzson szerint az ellenzéki állítások alaptalanok, az ügy politikai felhasználásának szándéka pedig egyértelmű.

Amint a jelentés teljesen nyilvános lesz, az Origo beszámol a további részletekről is. 


 

 

