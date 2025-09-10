Brüsszel eurómilliárdokat költ Ukrajna energiabiztonságára, de az nem zavarja, hogy lövik a Barátság vezetéket

Ahogyan egy háborút viselő országban minden, úgy az energiaellátás is jelentős akadályokba ütközik Ukrajnában. Mivel ezen a nyáron felmerült, hogy az ország esetleg nem lesz képes felkészülni a téli hónapokra, ezért az Európai Bizottság 2025 augusztusában bejelentette: az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) közösen 500 millió eurós garanciakeretet biztosít az ukrán állami földgázkereskedő, a Naftogaz számára. Ez a forrás a téli gázkészletek feltöltését segíti, hogy Ukrajna lakossága és ipara átvészelje a hideg hónapokat. A gázbeszerzés piaci alapon történik, amibe értelemszerűen az orosz beszállítók is beleértendők, éppúgy, mint olyan európaiak, amelyek eredeti forrása orosz.

Háborús károk javítása Ukrajna területén, uniós pénzből

A közvetlen gázvásárlások mellett

az EU és az Európai Beruházási Bank (EIB) további közel 600 millió eurót fordít az ukrán energetikai infrastruktúra újjáépítésére.

Ennek részét képezi egyes vízerőművek modernizációja, a távfűtési rendszerek korszerűsítése és a megújuló energiaforrások fejlesztése is.

Mindezek mellett még 2024 szeptemberében

Ursula von der Leyen bejelentette: az EU akár 35 milliárd eurós kölcsönt is biztosít Ukrajnának, amelynek egyik fő célja az energiaellátás biztonságának növelése.

Az EBRD 2025-re további egymilliárd euró támogatást tervez az ukrán energiaszektor újjáépítésére és ellenálló-képességének erősítésére, így a háború kezdete óta összesen több mint hárommilliárdot fektetett be az energiaterületen.

Az EU által biztosított makropénzügyi segítséget részben a befagyasztott orosz eszközök hozamából finanszírozzák. Az Európai Bizottság 2025 januárjában például hárommilliárd eurót folyósított Ukrajna számára a G7-országokkal közösen nyújtott hitelkeret részeként.

Itthon is fialhatnának az összegek

Míg humanitárius szempontból igazolható egyes támogatások kiutalása, egyéb pontokon úgy tűnhet, kissé megszaladt a brüsszeli jóindulat. Az ugyanis, hogy

az uniós milliárdok nem közvetlenül az EU iparának fejlesztésére, hanem Ukrajnába áramlanak,

rövid távon súlyos következményekkel jár: az unió ipara beruházási, modernizálási lehetőségektől esik el egy olyan gazdasági környezetben, amely egyébként is súlyos nehézségekkel küzd.