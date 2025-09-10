Brüsszel eurómilliárdokat költ Ukrajna energiabiztonságára, de az nem zavarja, hogy lövik a Barátság vezetéket

Ahogyan egy háborút viselő országban minden, úgy az energiaellátás is jelentős akadályokba ütközik Ukrajnában. Mivel ezen a nyáron felmerült, hogy az ország esetleg nem lesz képes felkészülni a téli hónapokra, ezért az Európai Bizottság 2025 augusztusában bejelentette: az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) közösen 500 millió eurós garanciakeretet biztosít az ukrán állami földgázkereskedő, a Naftogaz számára. Ez a forrás a téli gázkészletek feltöltését segíti, hogy Ukrajna lakossága és ipara átvészelje a hideg hónapokat. A gázbeszerzés piaci alapon történik, amibe értelemszerűen az orosz beszállítók is beleértendők, éppúgy, mint olyan európaiak, amelyek eredeti forrása orosz.
A közvetlen gázvásárlások mellett
az EU és az Európai Beruházási Bank (EIB) további közel 600 millió eurót fordít az ukrán energetikai infrastruktúra újjáépítésére.
Ennek részét képezi egyes vízerőművek modernizációja, a távfűtési rendszerek korszerűsítése és a megújuló energiaforrások fejlesztése is.
Mindezek mellett még 2024 szeptemberében
Ursula von der Leyen bejelentette: az EU akár 35 milliárd eurós kölcsönt is biztosít Ukrajnának, amelynek egyik fő célja az energiaellátás biztonságának növelése.
Az EBRD 2025-re további egymilliárd euró támogatást tervez az ukrán energiaszektor újjáépítésére és ellenálló-képességének erősítésére, így a háború kezdete óta összesen több mint hárommilliárdot fektetett be az energiaterületen.
Az EU által biztosított makropénzügyi segítséget részben a befagyasztott orosz eszközök hozamából finanszírozzák. Az Európai Bizottság 2025 januárjában például hárommilliárd eurót folyósított Ukrajna számára a G7-országokkal közösen nyújtott hitelkeret részeként.
Míg humanitárius szempontból igazolható egyes támogatások kiutalása, egyéb pontokon úgy tűnhet, kissé megszaladt a brüsszeli jóindulat. Az ugyanis, hogy
az uniós milliárdok nem közvetlenül az EU iparának fejlesztésére, hanem Ukrajnába áramlanak,
rövid távon súlyos következményekkel jár: az unió ipara beruházási, modernizálási lehetőségektől esik el egy olyan gazdasági környezetben, amely egyébként is súlyos nehézségekkel küzd.
Bár tény, hogy a kimenő források egy része megrendelések formájában visszaáramolhat az EU-ba, de Brüsszel ezen érvelése kissé gyenge lábakon áll. Nagy szerencse szükséges ugyanis ahhoz, hogy ez kellő arányban történjen meg.
Az energetikai, infrastruktúra-építő és technológiai szolgáltatás területén erős kínai és amerikai versenytársakkal is találkozhat az európai ipar.
Olyan beszállítókkal, amelyeknek az energiaköltségei az itteni töredékét teszik ki, vagyis akár a nagyobb távolság ellenére is kedvezőbb árajánlatot adhatnak, mint egy uniós vállalat.
Ráadásul Kína és az USA a háború előtt jelentős infrastrukturális, köztük energetikai beruházásokban vett részt, vagyis e téren bejáratott kapcsolatokra építhetnek majd.
Brüsszel azzal érvel, hogy az uniós támogatás egyfajta „biztonsági befektetés”: megelőzi a régió destabilizációját, és közvetve védi az európai energiapiacot. Hosszabb távon pedig az újraépülő ukrán energiaszektor integrációja bővítheti az egységes piacot, új lehetőségeket kínálva az EU iparának. Azonban hiába használják a „hosszabb távon” kifejezést, azért mégiscsak politikai rövidlátásra utal, hogy
rövid távon ezek a lépések tovább gyengítik az uniós vállalatokat úgy, hogy a pénzügyi források nemcsak humanitárius célokat szolgálnak, hanem harmadik felek versenyképességét is javítják.
Arról nem is beszélve, hogy Brüsszel néma, amikor az ukrán hadsereg szándékosan rongálja a Barátság kőolajvezetéket. Azt az infrastruktúrát, amelyen két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia is fontos energiaforráshoz jut.