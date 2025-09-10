Hírlevél

Rendkívüli

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Ukrajna

Brüsszel eurómilliárdokat költ Ukrajna energiabiztonságára, de az nem zavarja, hogy lövik a Barátság vezetéket

15 perce
Brüsszel komoly pénzügyi forrásokat, eurómilliárdokat szán Ukrajna energiaellátásának biztosítására. A nagylelkű gesztus azonban két ok miatt is erősen vitatható. Egyrészt miközben két kézzel szórja a közös pénzt Ukrajnára, az Ursula von der Leyen vezette bizottság egy szót sem szól amiatt, hogy az ukrán hadsereg rendszeresen és szándékosan támadja a két uniós tagállamot – Magyarországot és Szlovákiát – is ellátó Barátság kőolajvezetéket. Másrészt az Ukrajna részére biztosított EU-támogatások részben nem csak az Egyesült Államokba, de Kínába és még Oroszországba is átcsordogálhatnak.
Ukrajna

Ahogyan egy háborút viselő országban minden, úgy az energiaellátás is jelentős akadályokba ütközik Ukrajnában. Mivel ezen a nyáron felmerült, hogy az ország esetleg nem lesz képes felkészülni a téli hónapokra, ezért az Európai Bizottság 2025 augusztusában bejelentette: az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) közösen 500 millió eurós garanciakeretet biztosít az ukrán állami földgázkereskedő, a Naftogaz számára. Ez a forrás a téli gázkészletek feltöltését segíti, hogy Ukrajna lakossága és ipara átvészelje a hideg hónapokat. A gázbeszerzés piaci alapon történik, amibe értelemszerűen az orosz beszállítók is beleértendők, éppúgy, mint olyan európaiak, amelyek eredeti forrása orosz.

Csőrendszerek és elzáró berendezések a balti-tengeri Északi Áramlat 1 gázvezeték fogadóállomásán és az OPAL gázvezeték átadóállomásán 2022. július 11-én. Az Északi Áramlat 1-en keresztül 2011 óta érkezik az orosz földgáz Németországba. (Fotó: Jens Büttner/DPA/AFP)
Csőrendszerek és elzáró berendezések a balti-tengeri Északi Áramlat 1 gázvezeték fogadóállomásán és az OPAL gázvezeték átadóállomásán 2022. július 11-én.
Brüsszel több milliárd euróval támogatja Ukrajna energiabiztonságát.
(Fotó: Jens Büttner/DPA/AFP)
Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Háborús károk javítása Ukrajna területén, uniós pénzből

A közvetlen gázvásárlások mellett

az EU és az Európai Beruházási Bank (EIB) további közel 600 millió eurót fordít az ukrán energetikai infrastruktúra újjáépítésére.

Ennek részét képezi egyes vízerőművek modernizációja, a távfűtési rendszerek korszerűsítése és a megújuló energiaforrások fejlesztése is.

Mindezek mellett még 2024 szeptemberében

Ursula von der Leyen bejelentette: az EU akár 35 milliárd eurós kölcsönt is biztosít Ukrajnának, amelynek egyik fő célja az energiaellátás biztonságának növelése.

Az EBRD 2025-re további egymilliárd euró támogatást tervez az ukrán energiaszektor újjáépítésére és ellenálló-képességének erősítésére, így a háború kezdete óta összesen több mint hárommilliárdot fektetett be az energiaterületen.

Az EU által biztosított makropénzügyi segítséget részben a befagyasztott orosz eszközök hozamából finanszírozzák. Az Európai Bizottság 2025 januárjában például hárommilliárd eurót folyósított Ukrajna számára a G7-országokkal közösen nyújtott hitelkeret részeként.

Itthon is fialhatnának az összegek

Míg humanitárius szempontból igazolható egyes támogatások kiutalása, egyéb pontokon úgy tűnhet, kissé megszaladt a brüsszeli jóindulat. Az ugyanis, hogy

az uniós milliárdok nem közvetlenül az EU iparának fejlesztésére, hanem Ukrajnába áramlanak,

rövid távon súlyos következményekkel jár: az unió ipara beruházási, modernizálási lehetőségektől esik el egy olyan gazdasági környezetben, amely egyébként is súlyos nehézségekkel küzd.

Támogatás a versenytársaknak

Bár tény, hogy a kimenő források egy része megrendelések formájában visszaáramolhat az EU-ba, de Brüsszel ezen érvelése kissé gyenge lábakon áll. Nagy szerencse szükséges ugyanis ahhoz, hogy ez kellő arányban történjen meg.

Az energetikai, infrastruktúra-építő és technológiai szolgáltatás területén erős kínai és amerikai versenytársakkal is találkozhat az európai ipar.

Olyan beszállítókkal, amelyeknek az energiaköltségei az itteni töredékét teszik ki, vagyis akár a nagyobb távolság ellenére is kedvezőbb árajánlatot adhatnak, mint egy uniós vállalat.

Ráadásul Kína és az USA a háború előtt jelentős infrastrukturális, köztük energetikai beruházásokban vett részt, vagyis e téren bejáratott kapcsolatokra építhetnek majd.

Brüsszel azzal érvel, hogy az uniós támogatás egyfajta „biztonsági befektetés”: megelőzi a régió destabilizációját, és közvetve védi az európai energiapiacot. Hosszabb távon pedig az újraépülő ukrán energiaszektor integrációja bővítheti az egységes piacot, új lehetőségeket kínálva az EU iparának. Azonban hiába használják a „hosszabb távon” kifejezést, azért mégiscsak politikai rövidlátásra utal, hogy

rövid távon ezek a lépések tovább gyengítik az uniós vállalatokat úgy, hogy a pénzügyi források nemcsak humanitárius célokat szolgálnak, hanem harmadik felek versenyképességét is javítják.

Arról nem is beszélve, hogy Brüsszel néma, amikor az ukrán hadsereg szándékosan rongálja a Barátság kőolajvezetéket. Azt az infrastruktúrát, amelyen két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia is fontos energiaforráshoz jut.

 

