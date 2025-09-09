Alapjogokért Központ: Ukrajna egy életképtelen, korrupt struktúra

Az ukrán intézmények a nyugati támogatás nélkül egyszerűen működésképtelenek lennének. A háború valóban pusztítást hozott, de nem ez okozta az államiság válságát – a korrupció, a gyenge jogállamiság és az alkalmatlan közigazgatás már évtizedekkel korábban aláásta a rendszert. Az orosz invázió csupán katalizátora volt annak a válságnak, amelyet Kijev saját erejéből képtelen kezelni.

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök és Ursula von der Leyen Fotó: AFP

A korrupció az ukrán rendszer központi szervezőelve

Az Alapjogokért Központ tanulmánya szerint a korrupció nem csupán jelen van Ukrajnában, hanem alapvetően meghatározza az állam működését. Az igazságszolgáltatás gyenge és korrupt, a közigazgatás nem hatékony, a közbiztonság törékeny, a véleményszabadság korlátozott. Ezek a tényezők együtt egyértelműen cáfolják, hogy Ukrajna megfelelne az EU koppenhágai kritériumainak.

A nyugati milliárdok nem reformokat, hanem visszaéléseket finanszíroznak

Ahelyett, hogy a támogatások megerősítenék az intézményeket, valójában olyan struktúrákat tartanak életben, amelyek a visszaéléseket konzerválják. A hadiállapot csak tovább erősíti a korrupciós mechanizmusokat. Ezért kijelenthető:

belátható időn belül Ukrajna nem lesz képes megfelelni a csatlakozási feltételeknek.

Magyar érdekekkel szemben: a brüsszeli bővítési nyomulás

Mindezek ellenére Brüsszel és szövetségesei – köztük Magyar Péter és a Tisza Párt – mindenáron gyorsítani akarják Ukrajna uniós felvételét. A cél valójában nem Ukrajna felemelése, hanem az EU tagállamainak eladósítása, egy közös hitelpolitika kialakítása, amely közelebb vinné a szövetségi államként működő „Európai Egyesült Államok” vízióját. Ez pedig súlyosan veszélyeztetné a magyar szuverenitást.

Tragikus események és bizalomvesztés

A magyar–ukrán viszonyt tovább terhelik a tragikus esetek, mint Sebestyén József meggyilkolása vagy a Barátság kőolajvezeték elleni robbantás. Ezek az események világosan mutatják, milyen politikai és biztonsági kockázatokkal járna Ukrajna uniós integrációja.