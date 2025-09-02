Hírlevél

Ursula von der Leyen bődületes hazugságot terjesztett, szánalmasan lebukott

A Financial Times vasárnap este azt írta, hogy Ursula von der Leyen gépét „feltehetően orosz GPS-zavarás” érte Bulgáriában, ezért a személyzet papírtérképpel szállt le. A narratíva gyorsan terjedt, ám a nyilvános repülési adatok alapján mostanra kiderült, hogy Ursula von der Leyen repülőjáratát valójában semmi sem zavarta a repülése során.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a brüsszeli fősodor megint minden alap nélkül nagyot mondott. Vasárnap este ugyanis alaptalanul szóltak arról a brüsszeli hírek, hogy Ursula von der Leyen, EU Bizottsági elnök gépe célzott orosz zavarás miatt „analóg” eljárásokra kényszerült a plovdivi leszállásnál. 

Ursula von der Leyen repülését nem zavarta senki meg.
Ursula von der Leyen repülését senki sem zavarta meg a bolgár légtérben. Fotó: MICHAEL KAPPELER / POOL

Ursula von der Leyen repülését csak egy képzelt orosz akció zavarta meg

A történetet a Financial Times dobta be, nyomában több nagy lap és ügynökség is átvette a „gondatlan orosz beavatkozás” toposzát. Csakhogy a nyilvánosan követhető repülési adatok nem támasztják alá a rendkívüli történésekről szóló sajtóhíreket. A gép a nyilvántartások szerint ugyanis nem kényszerült látványos kerülőre, nem töltött elhúzódó várakozást a térségben, a jeladója pedig végig stabil navigációs képességet jelzett. A vonatkozó adatfolyamok alapján tehát a repülés lefolyása a szokásos tartományban maradt - a „papírtérképes vészhelyzet” állítása így erősen megkérdőjelezhető.

 

