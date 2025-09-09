Ilyen arcok támogatják Magyar Pétert: most éppen egy közismert alkoholista tűnt fel a Tisza rendezvényén

Váczi hétfő estén Vecsésen szólalt fel a Magyar Péter országjárásán: arra buzdította a többi sportolót, hogy „jöjjenek bátran” a Tisza mozgalomhoz, és többek között azt firtatta, hogyan lehetne „átalakítani” a magyar labdarúgást.

Váczi Zoltán A kép forrása: Origo Sport

Váczi pályafutása: tehetség és visszaesések

A nyilvános források összképe szerint Váczi tehetséges középpályásnak számított, de pályafutását többször törte meg a visszaeső problémás életvitel: italozás, edzések mellőzése és fegyelmi lépések. Az Ellenpont részletes összegzése szerint Váczi a 1990-es évek „borzalmas korszakának” jelképeként szerepelt a sajtóban, és a lap rövid kronológiát ad a fegyelmi eltiltásokkal és klubváltásokkal kapcsolatban.

Az Ellenpont felidézi a 1994. augusztusi Békéscsaba–Ferencváros mérkőzéshez kötődő anekdotát, amikor a beszámolók szerint Váczi részegen érkezett a meccsre, mégis aktív szerepet vállalt a találkozón.

A cikk sorra veszi a 1994–1995 körüli fegyelmi eljárásokat és a kluboknál bekövetkezett szakmai következményeket.

Nyílt vallomások: gyerekkori traumák és függőség

Részletes interjúkban és podcastokban Váczi több személyes élményt is megosztott; ezekben beszélt gyerekkori bántalmazásról, öngyilkossági kísérletről, és arról, hogy alkoholba menekült. Az Index összefoglalója kiemeli, hogy Váczi saját bevallása szerint a függőség és a korai traumák döntően befolyásolták pályafutását. Példaként egy rövid, személyes idézetet emelünk ki:

Ötéves voltam, amikor először beleslukkoltam egy cigarettába.”

Miért vállalta fel a Tisza Párt Váczit? — a politikai háttér

A megjelenés politikai olvasata több síkon értékelhető. A Tisza-vezetés kommunikációja szerint átalakítást, megújulást és a sportban is „átláthatóságot” ígérnek; Váczi szerepeltetése — a szervezők szerint — a „valódi embereket” hivatott megszólítani. Kritikus hangok azonban azt vetik fel, hogy egy ismert, korábbi botrányokkal terhelt személy felvállalása üzenetértékű: a politikai üzenet és a választói célzás összhangja kérdéses.

Váczi megjelenése nem csupán egykori sportoló visszatérése: politikai döntés arról, hogy milyen arcokat állítanak a mozgalmak mellé. A történet rávilágít arra is, hogy a közéleti szerepvállalás hátterében személyes sorsok, a média megítélése és politikai kommunikációs célok egyaránt szerepet játszanak. A nyilvánosságot és a politikát egyaránt érintő vita valószínűleg folytatódik.