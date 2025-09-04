Javul a gazdasági hangulat Magyarországon, a GKI és az MNB adatai is ezt mutatják

A GKI és az MNB adatai szerint is javul a hangulat: a Gazdaságkutató üzleti bizalmi indexének mutatója augusztusban 2 ponttal emelkedett, ezzel a mutató visszakapaszkodott a júniusi szintre. A korábbi megtorpanás után tehát mind a négy vizsgált szektorban javult a hangulat. Az építőipar egyelőre legvisszafogottabb, az üzleti szolgáltatások szereplői a leginkább derűlátóak – írja összefoglalójában az Index.
A hazai cégek is derűlátóbbak voltak augusztusban: a következő három hónapban minden 14. cég munkaerő-bővítést tervez, míg körülbelül minden nyolcadik fontolgatja a létszám csökkentését.
Az ipar és a szolgáltatások mutatják most a legtöbb optimizmust.
A Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint a háztartások kissé derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre, egy év óta először mérséklődtek az inflációs várakozások, noha még mindig magas szinten ragadtak. A családok megtakarítási kedve változatlanul erős, a nagyobb költekezések „kárára”. A családi adókedvezményt kapók kétharmada viszont úgy tervezi, hogy a pluszpénzt fogyasztásra fordítja. Az MNB adatai szerint a nyugdíjasok körében is egyre kevesebben látják borúsan a jövőt.
A GKI szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága öthavi csúcsra jutott.
A portál által megszólaltatott szakértő, Udvardi Attila a foglalkoztatási mutató kedvező fordulatával kapcsolatban leszögezte:
a vállalatok csak akkor nyúlnak új munkaerőhöz, ha valóban érzik mögötte a kereslet erősödését.
Elmondta azt is: a fogyasztói bizalmi index már csaknem két esztendeje egy szűk sávban mozgott, és az augusztusi javulás örömteli ugyan, egyelőre nem világos, hogy ez trendfordulót jelent-e, vagy csak egy kilengést.