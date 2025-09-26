Megrémültek a Válasz Online-nál, átlátszó a magyarázkodásuk

A Válasz Online szerzője, Stumpf András visszavonulót fúj a portál címlapsztorijában.

Stumpf András, a Válasz Online újságírója Forrás: Facebook

Úgy fogalmaz:

Nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Mint a Mandiner cikke megjegyzi, a történet nem véletlenül nem „a megfelelő irányba” folytatódott: Kuslits Gábor azt állította, két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védték Juhász Péter Pált, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.

A Válasz Online újságírója, Sashegyi Zsófia pedig nem kért bizonyítékokat, nem is kérdezett vissza a súlyos állítással kapcsolatban, hanem egyből az érdekelte: Juhász Péter Pál hány év börtönbüntetést kaphat.

Ezek után nem véletlen, hogy a cikk megjelenését követően rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentették a volt gyermekotthon-vezetőt, Kuslits Gábort. Az az ÁGOTA Alapítvány, amelynek munkájára Kuslits hivatkozott, súlyos ténybeli tévedések miatt helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Válasz Online szerkesztőségének.

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában úgy fogalmazott:

Az álhírekkel szemben a kormány minden tagja ártatlan, tehát súlyos jogkövetkezményei lesznek az alaptalan vádaskodásoknak.

Arról is beszélt: az álhír felépítése egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben kezdődött meg.