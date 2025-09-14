Vas Népe ügy: komoly bajba kerülhet a tiszás fenyegető

Bejelentést tettek közösség elleni uszítás miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál, miután a Magyar Nemzet megírta, hogy kivégzőosztag elé küldené a Vas Népe munkatársait egy Tisza-szimpatizáns.

A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között (Fotó: Vas Népe)

Ahogyan korábban lapunk is megírta, halálos fenyegetést kapott a Vas Népe, azaz a Vas Vármegyei Hírportál (Vaol) szerkesztősége:

egy magát Tisza-szimpatizánsnak nevező levélíró képeslapon és részletes levélben fantáziált arról, hogy a lap munkatársai kivégzőosztag elé kerülnek.

A Vas Népe főszerkesztője szerint a fenyegetés egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a politikai légkörrel, amelyben Magyar Péter és pártja rendszeresen újságírókat támad.

Vas Népe: Rendszerszintű lett az újságírókat célzó erőszakos baloldali retorika

A levélíró többek között azt kívánta, hogy

a lap főszerkesztője és munkatársai „kivégzőosztag elé kerüljenek”.

A fenyegetés nem állt meg ennyiben: a képeslap és az írógéppel írt levél tele volt trágár kifejezésekkel, gyűlölködő mondatokkal és konkrét erőszakos fantáziákkal.

A szerkesztőség beszámolója szerint a levélíró azt írta:

Unokáitok fognak, ha megmaradtok, megölni benneteket!

Totális pusztulásban részesülhettek családostul!

Isten tőlünk így segítsen, hogy ti a dögkertben végezzétek!”

A fenyegetés Orbán Viktorra is kiterjedt. A levélíró azt követelte, hogy a miniszterelnököt Ceaușescuhoz hasonló módon géppisztolysorozattal végezzék ki feleségével együtt.

A levélíró végül a vármegyeszékhelyen, Szombathelyen található Jáki úti temetőre utalva azt írta:

Minden szavatoknál legyen közelebb hozzátok a dögrész-parcella.”

A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között. Az elmúlt hónapokban ugyanis többször lehetett olyan szalagcímeket olvasni, mint hogy „Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat” vagy hogy „Magyar Péter ismét újságírókat fenyeget”. Nem véletlen tehát, hogy a Tisza Párt szimpatizánsaként azonosított levélíró a politikai üzeneteket erőszakos fenyegetésekbe fordította át.