Vas Népe ügy: komoly bajba kerülhet a tiszás fenyegető

Bejelentést tettek közösség elleni uszítás miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál, miután a Magyar Nemzet megírta, hogy kivégzőosztag elé küldené a Vas Népe munkatársait egy Tisza-szimpatizáns.
Ahogyan korábban lapunk is megírta, halálos fenyegetést kapott a Vas Népe, azaz a Vas Vármegyei Hírportál (Vaol) szerkesztősége:
egy magát Tisza-szimpatizánsnak nevező levélíró képeslapon és részletes levélben fantáziált arról, hogy a lap munkatársai kivégzőosztag elé kerülnek.
A Vas Népe főszerkesztője szerint a fenyegetés egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a politikai légkörrel, amelyben Magyar Péter és pártja rendszeresen újságírókat támad.
A levélíró többek között azt kívánta, hogy
a lap főszerkesztője és munkatársai „kivégzőosztag elé kerüljenek”.
A fenyegetés nem állt meg ennyiben: a képeslap és az írógéppel írt levél tele volt trágár kifejezésekkel, gyűlölködő mondatokkal és konkrét erőszakos fantáziákkal.
A szerkesztőség beszámolója szerint a levélíró azt írta:
Unokáitok fognak, ha megmaradtok, megölni benneteket!
Totális pusztulásban részesülhettek családostul!
Isten tőlünk így segítsen, hogy ti a dögkertben végezzétek!”
A fenyegetés Orbán Viktorra is kiterjedt. A levélíró azt követelte, hogy a miniszterelnököt Ceaușescuhoz hasonló módon géppisztolysorozattal végezzék ki feleségével együtt.
A levélíró végül a vármegyeszékhelyen, Szombathelyen található Jáki úti temetőre utalva azt írta:
Minden szavatoknál legyen közelebb hozzátok a dögrész-parcella.”
A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között. Az elmúlt hónapokban ugyanis többször lehetett olyan szalagcímeket olvasni, mint hogy „Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat” vagy hogy „Magyar Péter ismét újságírókat fenyeget”. Nem véletlen tehát, hogy a Tisza Párt szimpatizánsaként azonosított levélíró a politikai üzeneteket erőszakos fenyegetésekbe fordította át.
A vármegyei lap és hírportálja ugyanakkor az erőszakot korlátozó lépések megtételének fontosságára is felhívta a figyelmet.
Hihetetlen felelőssége van a politikusoknak. Ne várjuk meg, hogy olyan szalagcímek jöjjenek szembe kis hazánkban, mint az elmúlt napokban Amerikában”
– írja a Vaol, Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer tragikus halálára utalva.
Legvégül pedig a lap arra figyelmeztetett:
„Bár közelednek a választások és nagy a politikai feszültség, Magyarország nem állatkert, hanem demokrácia. Próbáljunk meg embernek maradni!”
A Magyar Nemzet azt írja a bejelentésről:
A bejelentő Tényi István szerint a fenyegető levélben közölt mondatok az emberi élet méltóságát sértik. Szerinte a kijelentések támadást jelentenek a gondolkodás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a humánum ellen.
„Mások
védelme önmagában is érték, amelyre az alapjogok szabályozásakor figyelemmel kell lenni. A véleménynyilvánítási szabadsággal összefüggésben ismert és elfogadott az az álláspont, hogy bár az alaptörvény a véleményt érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi, de
a véleménynyilvánítási szabadság védelme ott ér véget, ahol a kifejtett vélemény már nem tud hozzájárulni a demokratikus akaratképzéshez.
Az eset kapcsán felmerülhet a közösség elleni uszítás gyanúja”
– olvasható a lapjukhoz eljuttatott dokumentumban.