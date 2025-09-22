Kemény szavak a Harcosok órájában: így osztotta ki a baloldali médiát Vitályos Eszter

A Harcosok órája hétfői adásában Vitályos Eszter kormányszóvivő kemény szavakkal illette a baloldali újságírást. Példaként a józsefvárosi időközi választásról szóló 444-es beszámolót hozta fel, amelyben a portál kezdetben azt írta: „Kutyapárti jelölt verte a fideszest”. A valós eredmény azonban a Fidesz–KDNP győzelmét hozta.

Vitályos Eszter kormányszóvivő

Fotó: Csudai Sándor

Vitályos szerint ez vágyvezérelt újságírás, amely eltorzítja a tényeket. Hozzátette: a portál máskor is álhíreket közölt, például Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya kapcsán próbálta bagatellizálni az esetet.

Tüntetés és gyűlöletbeszéd

A műsorban szóba került a vasárnapi Hősök terei tüntetés is. Németh Balázs műsorvezető és Vitályos Eszter képmutatónak nevezték a rendezvényt, ahol a liberalizmus nevében fellépő aktivisták „gyűlölet ellen” demonstráltak, miközben rendszeresen uszítanak és sértő posztokat tesznek közzé.

Vitályos szerint a gyűlöletet valójában a baloldal szítja, és a Tisza Párt megjelenése óta ennek intenzitása még erősebb.

DPK-gyűlés és politikai üzenetek

A hétvégi DPK-találkozóról Vitályos Eszter felemelő élményként számolt be, kiemelve, hogy több mint 12 ezer ember együtt énekelte a Himnuszt. A kormányszóvivő szerint a baloldal számára ez zavaró lehet, de a résztvevők lelkesedése egyértelmű bizonyíték a patrióta oldal erejére.

Magyar Péter szavaira is reagált, aki korábban „hanyatló politikusnak” nevezte Orbán Viktort. Vitályos szerint éppen ellenkezőleg: a miniszterelnök aktivitása és politikai lendülete egyedülálló.

Adópolitika és Ruszin-Szendi ügye

A beszélgetésben szóba került a Tisza-adó terve is, amelyről Vitályos Eszter kijelentette: a kormány nem fogja engedni a progresszív adórendszer bevezetését. A műsor felidézte azt a közvélemény-kutatást is, amely szerint a Tisza szavazóinak többsége támogatná a többkulcsos adó bevezetését.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyét is felemlegették. A kormányszóvivő szerint elfogadhatatlan, hogy a baloldali médiumok enyhíteni próbálják a volt vezérkari főnök fegyveres botrányát, miközben a közbiztonság érdekében sokkal szigorúbb hozzáállásra lenne szükség.



