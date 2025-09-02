Orvosoktól milliókat, családoktól százezreket venne el a Tisza-adó

Vitályos Eszter egy Facebook-posztban fejtette ki, hogy a kampány során szándékosan hallgatta el a Tisza Párt az adóemelést, amire készül, és amely súlyosan érintené a magyar családokat és a közszolgálatban dolgozókat.
A kormánypárti politikus szerint pontosan tudták: ha az emberek előre szembesülnek a terhekkel, akkor a választásokon biztosan elveszítenék a támogatást.
Egy átlagjövedelmű magyar havonta mintegy 20 000 forinttal kapna kevesebbet, ami éves szinten körülbelül 242 000 forintos kiesést jelentene.
A közszolgálatban dolgozók mind jelentős veszteséget szenvednének el:
A legnagyobb teher az orvosokra hárulna: esetükben havi 264 ezer forint, éves szinten több mint 3,1 millió forint a kiesés.
Vitályos szerint nem kommunikációs hibáról, hanem tudatos elhallgatásról van szó: a kampány idején direkt nem beszéltek volna a Tisza-adóról, mert az politikailag vállalhatatlan lett volna.
Ha a választók előre értesülnek az adóemelés hatásairól, az akár tiltakozásokhoz vagy politikai visszalépéshez is vezethetett volna.