Menekül a volt külügyminiszter, Ukrajna így halad az európai integráció útján

„Ukrajna jól halad az európai értékek, az uniós integráció útján: Az előző ukrán külügyminiszter menekül Zelenszkij elől” – hívta fel ironikusan a figyelmet Menczer Tamás keddi Facebook-bejegyzésében. Menczer a posztjában felhívta a figyelmet Ukrajna viszonyulására az európai értékekhez annak fényében, hogy Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter megerősítette: Volodimir Zelenszkij elnök rendelete miatt menekült külföldre.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere (Fotó: Kay Nietfeld/dpa/AFP)

A politikus elmondása szerint azért került az ukrán nacionalisták céltáblájára, mert bírálta Zelenszkij elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.