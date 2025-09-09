Hírlevél

Putyin megfenyegette Brüsszelt

Menczer Tamás

Menekül a volt külügyminiszter, Ukrajna így halad az európai integráció útján

59 perce
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője után Menczer Tamás is reagált a korábbi ukrán külügyminiszter menekülésére a Zelenszkij-rezsim elől. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a korrupció nem mellékterméke, hanem alapja Ukrajna politikai és gazdasági rendszerének. Brüsszel és szövetségesei ennek ellenére mindenáron Kijev uniós csatlakozását akarják elérni.
„Ukrajna jól halad az európai értékek, az uniós integráció útján: Az előző ukrán külügyminiszter menekül Zelenszkij elől” – hívta fel ironikusan a figyelmet Menczer Tamás keddi Facebook-bejegyzésében. Menczer a posztjában felhívta a figyelmet Ukrajna viszonyulására az európai értékekhez annak fényében, hogy Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter megerősítette: Volodimir Zelenszkij elnök rendelete miatt menekült külföldre.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere (Fotó: Kay Nietfeld/dpa/AFP)

A politikus elmondása szerint azért került az ukrán nacionalisták céltáblájára, mert bírálta Zelenszkij elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj.

Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját”

– fogalmazott Kuleba.

Alapjogokért Központ: Ukrajna egy életképtelen, korrupt struktúra

Ukrajna csak az államiság látszatát tudja fenntartani

Korábban megírtuk, az Alapjogokért Központ elemzése szerint Ukrajna legfeljebb az államiság látszatát tudja fenntartani – kizárólag a nyugati milliárdoknak köszönhetően.

A korrupció nem mellékterméke, hanem alapja az ukrán politikai és gazdasági rendszernek,

miközben a sikeres reformokhoz szükséges feltételek teljesen hiányoznak. Brüsszel és szövetségesei ennek ellenére mindenáron sürgetik Kijev uniós csatlakozását, nyíltan szembemenve a józan ésszel és a magyar érdekekkel.

