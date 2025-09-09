„Ukrajna jól halad az európai értékek, az uniós integráció útján: Az előző ukrán külügyminiszter menekül Zelenszkij elől” – hívta fel ironikusan a figyelmet Menczer Tamás keddi Facebook-bejegyzésében. Menczer a posztjában felhívta a figyelmet Ukrajna viszonyulására az európai értékekhez annak fényében, hogy Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter megerősítette: Volodimir Zelenszkij elnök rendelete miatt menekült külföldre.
A politikus elmondása szerint azért került az ukrán nacionalisták céltáblájára, mert bírálta Zelenszkij elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.
„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj.
Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját”
– fogalmazott Kuleba.
Korábban megírtuk, az Alapjogokért Központ elemzése szerint Ukrajna legfeljebb az államiság látszatát tudja fenntartani – kizárólag a nyugati milliárdoknak köszönhetően.
A korrupció nem mellékterméke, hanem alapja az ukrán politikai és gazdasági rendszernek,
miközben a sikeres reformokhoz szükséges feltételek teljesen hiányoznak. Brüsszel és szövetségesei ennek ellenére mindenáron sürgetik Kijev uniós csatlakozását, nyíltan szembemenve a józan ésszel és a magyar érdekekkel.