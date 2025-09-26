Pofátlanul provokál a pökhendi Zelenszkij

Zelenszkij provokáció újra Magyarország ellen irányuló eszköz – írja Orbán Balázs a legújabb Facebook-posztjában. Korábban az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal próbálta ellehetetleníteni hazánk energiaellátását, valamint politikai eszközökkel, brüsszeli ügynökökön keresztül is nyomást gyakoroltak – hívta fel a miniszterelnök politikai igazgatója.

Zelenszkij provokáció újabb kísérlet Magyarország ellen (Forrás: Orbán Balázs Facebook)

Orbán Balázs kiemelte:

Ezúttal a háborús dezinformáció került bevetésre, amellyel Magyarországot próbálják politikailag elszigetelni.

A magyar–ukrán határon történt drónrepülésről sem a Honvédség, sem az ukrán fél nem adott hivatalos értesítést, így az állítás hamisnak bizonyult.

Magyarország az elmúlt időszakban számos módon támogatta Ukrajnát: villamosenergiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással egyaránt – írta a politikai igazgató. Egyetlen elvárásunk volt, hogy a magyar állampolgárokat ne vonják be a háborúba, és az energiaszuverenitásunkat ne sértsék. Zelenszkij provokációit ezért nem vesszük figyelembe, a magyar kormány következetesen kiáll a békepárti álláspont mellett – zárta a bejegyzését.



