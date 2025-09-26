Hírlevél

Rendkívüli

Lebukott: kiderült Zelenszkij aljas terve

Ukrajna

Pofátlanul provokál a pökhendi Zelenszkij

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Zelenszkij provokációja újabb frontot nyit Magyarország ellen. A magyar–ukrán határon történt állítólagos drónrepülésről a Magyar Honvédség nem kapott utasítást, és sem az ukrán fél, sem hazánk nem igazolta az esetet.
Ukrajnaprovokáció kísérletOrbán Balázs

Zelenszkij provokáció újra Magyarország ellen irányuló eszköz – írja Orbán Balázs a legújabb Facebook-posztjában. Korábban az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal próbálta ellehetetleníteni hazánk energiaellátását, valamint politikai eszközökkel, brüsszeli ügynökökön keresztül is nyomást gyakoroltak – hívta fel a miniszterelnök politikai igazgatója.

Zelenszkij provokáció újabb kísérlet Magyarország ellen (Forrás: Orbán Balázs Facebook)
Zelenszkij provokáció újabb kísérlet Magyarország ellen (Forrás: Orbán Balázs Facebook)

Orbán Balázs kiemelte: 

Ezúttal a háborús dezinformáció került bevetésre, amellyel Magyarországot próbálják politikailag elszigetelni. 

A magyar–ukrán határon történt drónrepülésről sem a Honvédség, sem az ukrán fél nem adott hivatalos értesítést, így az állítás hamisnak bizonyult.

Magyarország az elmúlt időszakban számos módon támogatta Ukrajnát: villamosenergiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással egyaránt – írta a politikai igazgató. Egyetlen elvárásunk volt, hogy a magyar állampolgárokat ne vonják be a háborúba, és az energiaszuverenitásunkat ne sértsék. Zelenszkij provokációit ezért nem vesszük figyelembe, a magyar kormány következetesen kiáll a békepárti álláspont mellett – zárta a bejegyzését.


 

 

