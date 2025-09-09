A Tisza Párt Brüsszel utasítására beengedné az illegális migránsokat

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig az megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól, de ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor végrehajtanák Brüsszel és az Európai Néppárt minden bevándorláspárti döntését, azaz beengednék az illegális migránsokat.

Zsigmond Barna Pál: A Tisza Párt beengednék az illegális migránsokat. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Zsigmond Barna Pál: ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor beengednék az illegális migránsokat

A Fideszes politikus kiemelte, hogy Magyarország álláspontja az első pillanattól kezdve világos:

A migráció nem jó és nem lehetőség, hanem fenyegetés. Újra kell formálni az európai jogot, nem az elhibázott migrációs paktum nyomvonalán kell menni.”

A sajtótájékoztatón beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója aki arra emlékeztetett, hogy tíz év telt el a tömeges illegális migráció kezdete óta.

2015-ben nagy létszámban és szervezetten érkeztek illegális migránsok Európába, és akkor kezdődött a Soros-szervezetek rendkívüli aktivitása is”

monta a főtanácsadó. Összegzése szerint, európai szintű válság alakult ki az illegális migráció hatására. Elmondta, a magyar megoldás három eleme a műszaki és a jogi határzár, valamint a rendőri, katonai, majd a határvadász erők jelenléte.

Zsigmond Barna Pál és Bakondi György egyetértettek abban, hogy Magyarország helyesen kezelte az illegális migrációt, a magyar modell működik, az az elmúlt tíz évben kiállta az idő próbáját.