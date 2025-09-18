Zsigó Róbert: Novemberben nyugdíjkiegészítés, februárban 13. havi nyugdíj érkezik

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi média oldalán kiemelte, hogy a kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására: novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, amely átlagosan 47 200 forintot jelent majd az érintetteknek.

Zsigó Róbert: A kormány tartja a szavát. Megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Zsigó Róbert: A rezsicsökkentés megőrzése kiemelt cél

A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt. Ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják”

– mondta Zsigó Róbert.

A parlamenti államtitkár hozzátette, hogy a nyugdíjasok számíthatnak a kormány további intézkedéseire is. A 30 ezer forintos élelmiszerutalvány postázása már zajlik, ez szintén a mindennapi terhek enyhítését szolgálja. Emellett Zsigó hangsúlyozta: a rezsicsökkentés megőrzése is kiemelt cél, hiszen ez a háztartások biztonságát védi a magas energiaárakkal szemben.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a jövő év elején újabb jelentős juttatás vár az idősekre.

És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát. Megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is”

– fogalmazott.