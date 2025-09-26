Kocsis Máté: Minden jogi eszközt be kell vetni a „Zsolti bácsi-ügy” feltárására

A „Zsolti bácsi-ügy” messze túlmutat egy egyszerű lejáratási kísérleten: az államszervezet működőképességét akarták megbénítani, ami minden magyar állampolgár életét hátrányosan befolyásolhatta volna – egyebek mellett erről beszélt Kocsis Máté az Indexnek adott interjúban a Semjén Zsolt ellen irányuló ellenzéki álhírbotrány kapcsán. A Fidesz frakcióvezetője úgy vélte,

az álhírek terjesztői szándékosan gyengítették az emberek bizalmát a rendőrség és a titkosszolgálatok iránt,

ami beláthatatlan következményekhez vezethetett volna. Ezért azt tartja szükségesnek, hogy minden létező jogi eszközzel fellépjenek, és minden információt megszerezzenek annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen hálózat szervezte meg az akciót.

Kocsis Máté szerint a „Zsolti bácsi-ügy” kiötlői szándékosan gyengítették az emberek bizalmát Forrás: Facebook

Álhírbotrány, avagy „Zsolti bácsi-ügy”

Kocsis Máté kitért arra, hogy „Zsolti bácsi” kitalált karakterét Juhász Péter, a már megszűnt Együtt párt egykori elnöke alkotta meg. Felidézte: a rágalomhadjárat forgatókönyve szerint ez a kitalált „Zsolti bácsi” az ózdi gyermekotthonba jár lesötétített autóval olyan korom sötétben, hogy a gyerekek nem is látják az arcát. – Hát, nem túl életszerű, de a legnagyobb bökkenő az, hogy Ózdon nincs gyermekotthon, de még a környéken sincs – mutatott rá a politikus.

Arra a kérdésre, hogy kiket érinthet a felelősségre vonás, azt felelte: mindazokat, akik kitalálták, megtervezték és végrehajtották a lejáratókampányt. Szükségesnek tartotta, hogy

történjen feljelentés mindenkivel szemben, aki részt vett az álhírbotrányban.

Bár többen kifogásolták a Kocsis Máté által korábban használt „megtorlás” kifejezést, a frakcióvezető ezt arányosnak vélte, hozzátéve: óvatosabban fogalmazva nevezhetjük ezt következménynek is, ám a lényeg ugyanaz.

Munkában a hatóságok

Az álhírbotrányt felépítő szervezett hálózattal kapcsolatban úgy fogalmazott: az események láncolata és a kormány jelentése már sok mindent feltárt, de a hatóságoknak kell majd teljes körűen tisztázniuk a részleteket. Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentését helyzetjelentésnek nevezte, és biztosra vette, hogy a vizsgálatok nyilvános szakasza is el fog jönni, mert ez mindenki érdeke. Úgy látta, hogy

az ellenzéki oldalon érezhető a kommunikáció változása: egyesek megijedtek és hátrébb léptek, mások viszont tovább erőltetik a kampányt.

Az álhírbotrányt érintő parlamenti viták során Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy egy befolyásos ellenzéki család egyik tagja lehet a háttérben. Arra kérdésre, hogy megnevezné-e az illetőt, a politikus nemmel felelt, ugyanis szavai szerint ezzel veszélyeztetné a hálózat feltérképezését.

Semjén Zsolt felszólalását ugyanakkor indokoltnak látta, mert egyértelmű volt, hogy a miniszterelnök-helyettes ellen irányult a rágalomhadjárat, emellett méltatlan volt a vád, ami érte.

Megjegyezte, hogy a vádak fenntartói a felszólalás után is folytatták a provokációt.