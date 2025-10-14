Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

A kormány döntött: lesz 14. havi nyugdíj!

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor bejelentette, döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A miniszterelnök szerint a kormány a szerdai hosszúra nyúlt kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról és az árrés-stop intézkedés meghosszabbításáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor14. havi nyugdíjbejelentésHollik IstvánOrbán-kormány

A kormány döntött: lesz 14. havi nyugdíj! – írta Hollik István kormánypárti képviselő a Facebook-oldalára.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor bejelentette, döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A miniszterelnök szerint a kormány a szerdai hosszúra nyúlt kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról és az árrés-stop intézkedés meghosszabbításáról.

Szenzációs bejelentést tett Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!