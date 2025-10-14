A kormány döntött: lesz 14. havi nyugdíj! – írta Hollik István kormánypárti képviselő a Facebook-oldalára.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor bejelentette, döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. A miniszterelnök szerint a kormány a szerdai hosszúra nyúlt kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról és az árrés-stop intézkedés meghosszabbításáról.