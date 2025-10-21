Hírlevél

Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

Róna Dániel

Soros kutatócégének manipulált adataira hivatkozik Magyar Péter

Magyar Péter ismét a 21 Kutatóközpont adataira hivatkozik – arra a kutatócégre, amely Soros György érdekköréhez tartozik, és bevallottan már korábban is manipulált felmérésekkel próbálta befolyásolni a magyar választásokat. A 21 Kutatóközpont neve már a guruló dollárbotrányban is előkerült, szoros kapcsolatokat ápol a CEU-val és a Tisza Párthoz köthető személyekkel, egykori baloldali politikusokkal és azok gyerekeivel.
Emlékezetes, lapunk is megírta, hogy véres kardként hordozták körbe 2024 őszén a Tisza Párt köreiben és a dollármédiában azt a közvélemény-kutatást, amelyet a Momentumnak is dolgozó 21 Kutatóközpont készített a Partizán megrendelésére, s amely alapján a Tisza Párt két százalékkal előzi a Fideszt az elméletileg biztos pártválasztók körében.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Topik adásában
Fotó: https://www.youtube.com/@topik-politika

Hogy mennyiben pártatlan egy ellenzéki beállítottságú közvélemény-kutató cég által készített felmérés, amit egy ellenzéki csatorna rendelt meg, és egy ellenzéki pártot hoz ki győztesnek, az olvasó fantáziájára bíztuk már akkor is.

Ugyanakkor az egész folyamat fellibbentette a fátylat pár sajátosságról.

Önmagában az, hogy a Tisza Párt elnöke, illetve a kampánystábja jóval azelőtt tud az elvileg nem általuk, hanem a Partizán által megrendelt kutatás eredményeiről, hogy azt egyáltalán nyilvánosságra hoznák, egészen szoros együttműködést feltételez a két (három) fél között.

S nem feltétlenül olyat,

  • ami a szabad, független, objektív sajtó,
  • a pártatlan és hiteles közvélemény-kutató cég,
  • és a mindenféle befolyásolást roppantmód elítélő ellenzéki párt

között hitelességi kérdések nélkül védhető.

A jelenség akár azt a kérdést is felvetheti, van-e még bármi különbség a Tisza Párt kampánystábja, a Partizán és a 21 Kutatóközpont között – tették fel a már akkor is jogos kérdést.

A 21 Kutatóközpont és szoros kapcsolatai a baloldali, globalista erőkkel

Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben: dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányain is. A 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát –, valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt. A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy

a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.

A baloldal régi szereplői és gyerekeik sorakoznak a 2024 szeptemberében elindított, a Tisza Pártot feltűnően támogató Europion mögött. Ahogy fentebb írtuk, papíron

Bojár Gábor milliárdos üzletember fia irányítja a munkát kutatási igazgatóként. A projekt tulajdonosi hátterében pedig egy másik ismert névvel lehet találkozni: Batiz Andráséval.

A kommunikációs szakember szimbolikus szereplője a 2010 előtti baloldalnak: 2004 és 2006 között az első Gyurcsány-kormány szóvivőjeként ténykedett, később cégével sorra nyerte a megbízásokat a Miniszterelnöki Hivataltól.

Róna tagja a baloldali, a Tiszát segítő közvélemény-kutató hálózatnak, az általa vezetett intézet pedig kötődik a nemzetközi Soros-világhoz. Bojár Ábel ebben a közegben építette magát, mielőtt önálló utakra lépett volna.

A 21 Kutatóközpont tavaly márciusban egy feltűnően kedves hangvételű posztban búcsúzott el korábbi kutatási igazgatójától. Mint írták,

„Ábelnek elévülhetetlen érdemei vannak a 21 Kutatóközpont fejlődésében", neki köszönhetően számos megrendelést kaptak és új pályázatokat nyertek el.

Az is figyelemreméltó, hogy Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója volt a közelmúltban a Topik című műsor vendége, ahol többek között a Tisza-applikáció, illetve az akörül kialakult adatszivárgási botrány is szóba került. A Mandiner cikkéből kiderül, Róna Dániel a Tisza Világ applikáció kapcsán azt mondta:

És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?”

– értetlenkedett, láthatóan nem értve, mi a baj azzal, ha ukrán szál van a Tisza applikációja mögött.

Manipulált kutatások a kampányban, megrendelésre

A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Róna Dániel: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat

– nyilatkozta a 444-nek Róna.

A kijelentés egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 21 Kutatóközpont tudatosan manipulált adatokkal próbált hatni a választások kimenetelére.

Mondhatni nem sok sikerrel, ismerve a 2022-es választási eredményeket, azonban nem csak abban közreműködött a 21 kutató (Róna):

  • Botkánál nem járt túl nagy sikerrel, a szegedi polgármester vissza is lépett a kormányfő-jelöltségtől,
  • de Márki-Zay Péterék is megváltak a 21 Kutatóközponttól a méréseik kiszivárogtatása után.
  • Bődületesen nagyot mértek félre az első kerületben, ahol Váradiné Naszály Márta ellenzéki képviselőnek mértek jókora fölényt, mielőtt megbukott,
  • de Mándi Lászlót is esélyesnek mérték be Debrecenben, 

aki szintén jókorát hasalt végül a fideszes jelölttel szemben (a cég mindettől függetlenül szépen tarolt, ami a pénzügyeket illeti).

Guruló dollár és külföldi befolyás csöpög a csapból is

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő, közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét. A vizsgálat megállapította, hogy

számos közvélemény-kutató cég partnere között megtalálhatók a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei, többen közülük pedig bizonyíthatóan külföldi megbízásokat teljesítenek

tudatta közleményben a szervezet.

A 21 Kutatóközpont neve felbukkan a „guruló dolláros” botrányban is, amely szerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül

– támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.

A 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között feltűnik egyebek mellett a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmi attitűdkutatásokkal, politikai elemzésekkel, közvélemény- és piackutatásokkal foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.

„A GMF visszatérő kedvezményezettje volt a 21 Kutatóközpont is, amely elemzéseivel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat” – áll a Szuverenitásvédelmi hatóság megállapításai között.

 

