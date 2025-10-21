Soros kutatócégének manipulált adataira hivatkozik Magyar Péter

Emlékezetes, lapunk is megírta, hogy véres kardként hordozták körbe 2024 őszén a Tisza Párt köreiben és a dollármédiában azt a közvélemény-kutatást, amelyet a Momentumnak is dolgozó 21 Kutatóközpont készített a Partizán megrendelésére, s amely alapján a Tisza Párt két százalékkal előzi a Fideszt az elméletileg biztos pártválasztók körében.
Hogy mennyiben pártatlan egy ellenzéki beállítottságú közvélemény-kutató cég által készített felmérés, amit egy ellenzéki csatorna rendelt meg, és egy ellenzéki pártot hoz ki győztesnek, az olvasó fantáziájára bíztuk már akkor is.
Ugyanakkor az egész folyamat fellibbentette a fátylat pár sajátosságról.
Önmagában az, hogy a Tisza Párt elnöke, illetve a kampánystábja jóval azelőtt tud az elvileg nem általuk, hanem a Partizán által megrendelt kutatás eredményeiről, hogy azt egyáltalán nyilvánosságra hoznák, egészen szoros együttműködést feltételez a két (három) fél között.
S nem feltétlenül olyat,
- ami a szabad, független, objektív sajtó,
- a pártatlan és hiteles közvélemény-kutató cég,
- és a mindenféle befolyásolást roppantmód elítélő ellenzéki párt
között hitelességi kérdések nélkül védhető.
A jelenség akár azt a kérdést is felvetheti, van-e még bármi különbség a Tisza Párt kampánystábja, a Partizán és a 21 Kutatóközpont között – tették fel a már akkor is jogos kérdést.
A 21 Kutatóközpont és szoros kapcsolatai a baloldali, globalista erőkkel
Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben: dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányain is. A 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát –, valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt. A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy
a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.
A baloldal régi szereplői és gyerekeik sorakoznak a 2024 szeptemberében elindított, a Tisza Pártot feltűnően támogató Europion mögött. Ahogy fentebb írtuk, papíron
Bojár Gábor milliárdos üzletember fia irányítja a munkát kutatási igazgatóként. A projekt tulajdonosi hátterében pedig egy másik ismert névvel lehet találkozni: Batiz Andráséval.
A kommunikációs szakember szimbolikus szereplője a 2010 előtti baloldalnak: 2004 és 2006 között az első Gyurcsány-kormány szóvivőjeként ténykedett, később cégével sorra nyerte a megbízásokat a Miniszterelnöki Hivataltól.
Róna tagja a baloldali, a Tiszát segítő közvélemény-kutató hálózatnak, az általa vezetett intézet pedig kötődik a nemzetközi Soros-világhoz. Bojár Ábel ebben a közegben építette magát, mielőtt önálló utakra lépett volna.
A 21 Kutatóközpont tavaly márciusban egy feltűnően kedves hangvételű posztban búcsúzott el korábbi kutatási igazgatójától. Mint írták,
„Ábelnek elévülhetetlen érdemei vannak a 21 Kutatóközpont fejlődésében", neki köszönhetően számos megrendelést kaptak és új pályázatokat nyertek el.
Az is figyelemreméltó, hogy Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója volt a közelmúltban a Topik című műsor vendége, ahol többek között a Tisza-applikáció, illetve az akörül kialakult adatszivárgási botrány is szóba került. A Mandiner cikkéből kiderül, Róna Dániel a Tisza Világ applikáció kapcsán azt mondta:
És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?”
– értetlenkedett, láthatóan nem értve, mi a baj azzal, ha ukrán szál van a Tisza applikációja mögött.
Manipulált kutatások a kampányban, megrendelésre
A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.
Róna Dániel: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat
– nyilatkozta a 444-nek Róna.
A kijelentés egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 21 Kutatóközpont tudatosan manipulált adatokkal próbált hatni a választások kimenetelére.
Mondhatni nem sok sikerrel, ismerve a 2022-es választási eredményeket, azonban nem csak abban közreműködött a 21 kutató (Róna):
- Botkánál nem járt túl nagy sikerrel, a szegedi polgármester vissza is lépett a kormányfő-jelöltségtől,
- de Márki-Zay Péterék is megváltak a 21 Kutatóközponttól a méréseik kiszivárogtatása után.
- Bődületesen nagyot mértek félre az első kerületben, ahol Váradiné Naszály Márta ellenzéki képviselőnek mértek jókora fölényt, mielőtt megbukott,
- de Mándi Lászlót is esélyesnek mérték be Debrecenben,
aki szintén jókorát hasalt végül a fideszes jelölttel szemben (a cég mindettől függetlenül szépen tarolt, ami a pénzügyeket illeti).
Guruló dollár és külföldi befolyás csöpög a csapból is
A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő, közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét. A vizsgálat megállapította, hogy
számos közvélemény-kutató cég partnere között megtalálhatók a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei, többen közülük pedig bizonyíthatóan külföldi megbízásokat teljesítenek
– tudatta közleményben a szervezet.
A 21 Kutatóközpont neve felbukkan a „guruló dolláros” botrányban is, amely szerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül
– támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.
A 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között feltűnik egyebek mellett a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmi attitűdkutatásokkal, politikai elemzésekkel, közvélemény- és piackutatásokkal foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.
„A GMF visszatérő kedvezményezettje volt a 21 Kutatóközpont is, amely elemzéseivel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat” – áll a Szuverenitásvédelmi hatóság megállapításai között.