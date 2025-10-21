Soros kutatócégének manipulált adataira hivatkozik Magyar Péter

Emlékezetes, lapunk is megírta, hogy véres kardként hordozták körbe 2024 őszén a Tisza Párt köreiben és a dollármédiában azt a közvélemény-kutatást, amelyet a Momentumnak is dolgozó 21 Kutatóközpont készített a Partizán megrendelésére, s amely alapján a Tisza Párt két százalékkal előzi a Fideszt az elméletileg biztos pártválasztók körében.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Topik adásában

Fotó: https://www.youtube.com/@topik-politika

Hogy mennyiben pártatlan egy ellenzéki beállítottságú közvélemény-kutató cég által készített felmérés, amit egy ellenzéki csatorna rendelt meg, és egy ellenzéki pártot hoz ki győztesnek, az olvasó fantáziájára bíztuk már akkor is.

Ugyanakkor az egész folyamat fellibbentette a fátylat pár sajátosságról.

Önmagában az, hogy a Tisza Párt elnöke, illetve a kampánystábja jóval azelőtt tud az elvileg nem általuk, hanem a Partizán által megrendelt kutatás eredményeiről, hogy azt egyáltalán nyilvánosságra hoznák, egészen szoros együttműködést feltételez a két (három) fél között.

S nem feltétlenül olyat,

ami a szabad, független, objektív sajtó,

a pártatlan és hiteles közvélemény-kutató cég,

és a mindenféle befolyásolást roppantmód elítélő ellenzéki párt

között hitelességi kérdések nélkül védhető.

A jelenség akár azt a kérdést is felvetheti, van-e még bármi különbség a Tisza Párt kampánystábja, a Partizán és a 21 Kutatóközpont között – tették fel a már akkor is jogos kérdést.

A 21 Kutatóközpont és szoros kapcsolatai a baloldali, globalista erőkkel

Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben: dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányain is. A 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát –, valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt. A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy

a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.

A baloldal régi szereplői és gyerekeik sorakoznak a 2024 szeptemberében elindított, a Tisza Pártot feltűnően támogató Europion mögött. Ahogy fentebb írtuk, papíron

Bojár Gábor milliárdos üzletember fia irányítja a munkát kutatási igazgatóként. A projekt tulajdonosi hátterében pedig egy másik ismert névvel lehet találkozni: Batiz Andráséval.

A kommunikációs szakember szimbolikus szereplője a 2010 előtti baloldalnak: 2004 és 2006 között az első Gyurcsány-kormány szóvivőjeként ténykedett, később cégével sorra nyerte a megbízásokat a Miniszterelnöki Hivataltól.