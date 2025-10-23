Gulyás Gergely: Dicsőség az ’56-os hősöknek!

Hírlevél

Gyertyagyújtással fejezte ki együttérzését és az emlékezés fontosságát az hősök iránt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az ’56-os hősök bátorságának emlékére hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében.
Gulyás Gergely az ’56-os hősök bátorságának emlékére hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében, ahogyan fogalmazott videó bejegyzéséhez kapcsolódóan: „Dicsőség az ’56-os hősöknek!”

Az ’56-os hősök emléke bennünk él
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Ahogyan korábban megírtuk, a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésén szerdán Budapesten, a Bem József téren az ünnepség résztvevőinek többsége a Műegyetem elől induló fáklyás felvonulással érkezett a Bem térre.

A menettel a forradalom egyik meghatározó eseményeként számon tartott október 22-ei műegyetemi diákgyűlésre emlékeztek.

 

