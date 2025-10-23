Gulyás Gergely: Dicsőség az ’56-os hősöknek!

Gyertyagyújtással fejezte ki együttérzését és az emlékezés fontosságát az hősök iránt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az ’56-os hősök bátorságának emlékére hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében.
Gulyás Gergely az ’56-os hősök bátorságának emlékére hívta fel a figyelmet közösségimédia-bejegyzésében, ahogyan fogalmazott videó bejegyzéséhez kapcsolódóan: „Dicsőség az ’56-os hősöknek!”
Az ’56-os hősök emléke bennünk él
Ahogyan korábban megírtuk, a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésén szerdán Budapesten, a Bem József téren az ünnepség résztvevőinek többsége a Műegyetem elől induló fáklyás felvonulással érkezett a Bem térre.
A menettel a forradalom egyik meghatározó eseményeként számon tartott október 22-ei műegyetemi diákgyűlésre emlékeztek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!