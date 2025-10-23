Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is teljesen megtelt, a Tisza Párt a Hősök terén megtartott rendezvényéhez képest legalább dupla akkora volt a tömeg, a Békemenet útvonala is jóval szélesebb volt, mint Magyar Péteréké – írta gyorselemzésében Deák Dániel, majd hozzátette:

A Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van. Mindez tehát egy rendkívül nagy erődemonstráció volt, Orbán Viktor egy lelkes és elsöprő tömeg előtt tartotta meg beszédét, amelyben világossá tette: a nemzeti érdekeket képviselve szembeszáll a brüsszeli háborús elképzelésekkel, nem adja fel a magyar békepárti politikát.

A Békemenet 2025 után a kormányfő egyből az EU-csúcsra ment, ahol kemény vitákra és nyomásgyakorlásra lehet számítani, azonban ehhez nagy erőt adott a miniszterelnöknek a mai nap. Szintén fontos, hogy a háttérben zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése, ami remélhetőleg a lehető leghamarabb megvalósul! – zárta a gyorselemzését Deák Dániel.