„A bolondokat a miniszterelnök rám bízza” – Gulyás Márton faggatta Menczer Tamást

Gyulyás Mártonnak nyilatkozott Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A baloldal aktivista arra volt kíváncsi, a kormányoldalon vajon mutatkozik-e hajlandóság a miniszterelnök részéről egy közös vitára Magyar Péterrel. Az interjút Menczer Tamás a közösségi oldalán tette közzé.

A tiszások vitára készülnek a miniszterelnökkel?

Fotó: Illusztráció/AFP

A miniszterelnökkel akarnak vitázni a tiszások?

Lesz-e vita Magyar Péter és Orbán Viktor között? Támogatná-e ezt ön, mint kommunikációs igazgató?

– hangzott el az első kérdés.

Ne vicceljen, hogy támogatnám? Hát a bolondokat a miniszterelnök rám bízza. Tehát ő a gazdáikkal vitatkozik. Most az ünnepség után megy Brüsszelbe. Ő a gazdáikkal vitatkozik, a bolondok meg rám maradnak. Nehezményeztem ezt a főnöknél, mert nem kapok veszélyességi pótlékot érte, de egyelőre ez van, minden szakmának megvannak a maga nehézségei. Állok Magyar Péter rendelkezésére

– válaszolt a kommunikácós igazgató.

Gyulyás Márton még itt nem adta fel:

Orbán Viktor vitázott Horn Gyulával, akinek pufajkás múltja volt. Orbán Viktor vitázott Medgyessy Péterrel, aki 209-es ügynök volt. Tehát hogyha azt kimondja, hogy morálisan elfogadhatatlan Magyar Péterrel vitázni Orbán Viktornak, Orbán Viktor morálisan sokkal megkérdőjelezhetőbb személyiségekkel is vitázott már korábban, és Magyar Péter mögött nyilvánvalóan vannak szavazók. Tehát a szavazóit megtiszteli Orbán Viktor vitával vagy sem?

Nem, én másképpen látom. Egy ilyen bábfigurával teljesen felesleges vitatkozni. Marad a szóvivőre. A miniszterelnök az irányítókkal foglalkozik és az irányítókkal vitatkozik, Weberrel, von der Leyennel, Zelenszkijjel és a többiekkel már ma délután is

– érkezett a gyors válasz.

Kitiltották Menczer Tamás kommunikációs igazgatót. A liberális pilisborosjenői polgármester a hajnali órákban értesítette a politikust a döntéséről. Kibújt a szög a zsákból, Tömöri Balázs mögött a Tisza van. A részletekért kattintson az Origóra!