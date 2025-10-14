Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fidesz

Deák Dániel: A Fidesz kezdi jobb pozícióból a kampányt

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi téren is erősödött Orbán Viktor pozíciója, Donald Trump meghívta a közel-keleti békecsúcsra, ráadásul a világ többi vezetője előtt méltatta őt hosszasan – mondta Deák Dániel a legújabb videóelemzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszbékecsúcskampányidőszakOrbán ViktorDonald Trump

Várhatóan pontosan fél év múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon, így a politikai erők érezhetően kampányüzemmódba kapcsoltak, a választók is egyre jobban figyelnek a politikai eseményekre – mondta Deák Dániel a legújabb videóelemzésében, majd hozzátette:

A Fidesz előnyből fordul rá a kampányidőszakra, a XXI. Század Intézet friss közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap lenne a választás, a kormányoldal nyerne.

Nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi téren is erősödött Orbán Viktor pozíciója, Donald Trump meghívta a közel-keleti békecsúcsra, ráadásul a világ többi vezetője előtt méltatta őt hosszasan – hangsúlyozta az intézet vezető elemzője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!