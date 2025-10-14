Deák Dániel: A Fidesz kezdi jobb pozícióból a kampányt

Várhatóan pontosan fél év múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon, így a politikai erők érezhetően kampányüzemmódba kapcsoltak, a választók is egyre jobban figyelnek a politikai eseményekre – mondta Deák Dániel a legújabb videóelemzésében, majd hozzátette:

A Fidesz előnyből fordul rá a kampányidőszakra, a XXI. Század Intézet friss közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap lenne a választás, a kormányoldal nyerne.

Nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi téren is erősödött Orbán Viktor pozíciója, Donald Trump meghívta a közel-keleti békecsúcsra, ráadásul a világ többi vezetője előtt méltatta őt hosszasan – hangsúlyozta az intézet vezető elemzője.