A balliberális média nem fogadta el Menczer Tamás meghívását

„A balliberó sajtó feladta… Pedig olyan kedvesen hívtam őket. Sokkal kedvesebb vagyok velük, mint Magyar Péter, akit szolgalelkűen segítenek. Sír a szívem, hogy nem fogadták el a meghívásomat…” – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A politikus szerint a baloldali sajtó képviselői nem éltek a lehetőséggel, hogy jelen legyenek a Harcosok Klubja második edzőtáborának megnyitóján. A rendezvényt Zánkán tartják, és célja, hogy a Fidesz digitális közösségét erősítse.

Menczer Tamás posztjában úgy fogalmazott:

Akárhogy is, a bemelegítés megvolt, indul a HK második edzőtábora!

– ezzel jelezve, hogy a program a terveknek megfelelően elindult.

A Harcosok Klubja első, sátoraljaújhelyi tábora korábban nagy sikerrel zajlott le, a mostani, zánkai eseményen pedig még több digitális harcost várnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban arról is beszélt, hogy a közösség célja a békepárti üzenetek erősítése, és az online térben is kiállni a magyar érdekek mellett.