Karácsony Gergely

A főváros tragédiája: dokumentumfilm készült Karácsony Gergely hat évéről

8 perce
Dokumentumfilm készült Karácsony Gergelyék hat évéről, melyből kiderül, semmilyen racionális ok nem támasztja alá a kudarcot kudarcra halmozó főpolgármester tavalyi újraválasztását és azt, hogy az utóbbi egy év ámokfutása sem okozott jelentős népszerűségvesztést a baloldali városvezetésnek.
Karácsony Gergely

Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a Tarlós István által hátrahagyott 214 milliárdos fővárosi vagyon nyomtalanul elillant, 

az elmúlt hat év egyetlen komolyabb budapesti beruházását, a Lánchíd felújítását korrupciógyanú lengi körül 

– az adóhatóság nyomoz, milliárdos összegek tűntek el – világít rá a Magyar Nemzet által készített dokumentumfilm, amely a főpolgármester elmúlt hat évét mutatja be. 

Budapest, 2025. augusztus 1. Karácsony Gergely főpolgármester beszél kihallgatása után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda II. kerületi Labanc utcai épülete közelében 2025. augusztus 1-jén. Gyanúsítottként hallgatták ki a főpolgármestert a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) rendezvény szervezése ügyében. MTI/Purger Tamás
Karácsony Gergely melegbárt is nyitott volna a Városháza épüetében. (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A portál azt írja, mindeközben működésbe lendült az úgynevezett jutalékos rendszer, vagyis az értékes fővárosi ingatlanokat testreszabott pályázatokkal csúszópénzekért játszák át egy jól behatárolható gazdasági körnek. Majdnem dobra verték a Városházát is. 

Megcsapolták a zöldterületek karbantartására elköltött közpénzeket, és a parkolási bizniszből is hatalmas összegek vándoroltak magánzsebekbe. 

A dokumentumfilm arra is rámutat, a közlekedési helyzet nem javult, sokkal inkább kaotikussá vált, köszönhetően egyebek mellett a karókkal leválasztott kerékpárutaknak. Ismét komoly problémát okoz, hogy a közterületeken, illetve a tömegközlekedési járműveken hajléktalanok hada jelent meg és emellett a főváros drogpolitikája is kudarcot vallott. 

Az egyetlen örömteli eredménye Karácsonyék hat évének, hogy elképzelésük ellenére nem nyitottak melegbárt a Városháza épületében.

Mint írták, a további részletekért mindenképpen érdemes megnézni A főváros tragédiája című dokumentumfilmet. A közel egyórás filmet a Videa.hu nevű platformon teszik közzé szombaton, ám a YouTube-on nem lesz látható, mivel a videómegosztó a jelenlegi kiszámíthatatlan gyakorlata miatt korlátozhatja, de akár le is tilthatja a csatornánkat. Hozzátették, a filmet a közeljövőben a Hír TV is műsorára tűzi.

 

