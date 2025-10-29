A háború az nem pusztán egy biztonsági fenyegetést jelent, hanem egy gazdasági veszélyt is

Mindenki rájött most már, tehát akinek tényleg egy csöpp esze is van, az észrevette, hogy a háború az nem pusztán egy biztonsági fenyegetést jelent, hanem egy gazdasági veszélyt a jövőre nézve – mondta Kocsis Máté a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Az ukrajnai háborúban elesett három kolumbiai katonának temetési szertartása Kijevben 2025. október 28-án

(Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Egyszerűen nem fogunk tudni addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban. És nem csak a mi szomszédunkban, egész Európára vonatkozik ez, a lengyelekre, a németekre és mindenkire. És én azt gondolom, hogy ebben a vitában van két világos politikai álláspont Magyarországon. Az egyik a kormánypárti, amelyik 3 és fél éve ugyanazt a következetes békepárti politikát képviseli, a másik meg az ellenzéké.

Egyszer így hívják őket, egyszer úgy, most éppen Tisza Pártnak hívják őket, de valójában, vagy legalábbis oda gyűltek össze, de valójában ugyanazt a politikát képviselik három és fél éve, függetlenül attól, hogyan hívják éppen őket, és ez a politika megegyezik a brüsszeli fősodratú politikával, amelyik nem a békére törekvést tűzte zászlajára, hanem az oroszokkal szembeni megtorlást tűzte zászlajára, szankciókkal, fegyverkezés finanszírozásával, eszközök küldésével. Magyarországon azonban a békepártiak többen vannak! – hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.