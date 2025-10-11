A Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó részeként átadták a Kosztolányi-díjat

Az idei Kosztolányi-díjazottak Mező Gábor kutató, újságíró és Rostás Szabolcs, az erdélyi Krónika főszerkesztője kapták - számolt be róla a pannonrtv.com

A Kosztolányi-díjat a keresztény konzervatív világszemlélettel, patrióta elkötelezettséggel, a Kárpát-medencei magyar megmaradás szolgálatával jellemezhető jeles médiaszereplő veheti át. Idén az egyik díjazott Mező Gábor kutató, újságíró, aki kiemelte, hogy több könyvre és filmre is büszke. Egyik ilyen a Vörös polip című dokumentumsorozat.

„A másik, amire nem magam miatt vagyok büszke, hanem nagyon fontos témának tartok, az a délvidéki népirtásról írt könyvem, ott igazából egy szintézist végeztem. Nagyon sok újságíró, nagyon sok kutató, nagyon sok áldozatnak a leszármazottja foglalkozott ezzel nagyon sokat. Voltak, akik életveszélyben voltak emiatt. Én igazából annyit tehettem, hogy összefoglaltam ezt a borzalmas tragédiát és írtam róla egy könyvet" - mondta.

Rostás Szabolcs és Mező Gábor

Kosztolányi-díjban részesült Rostás Szabolcs, az erdélyi Krónika főszerkesztője is. Kiemelte: óriási megtiszteltetés számára, hogy az eddig díjazott jeles médiaszakemberek után, most ő is átveheti az elismerést. Kiemelte: a díj egyben kötelez is. „A pályám során mindig vezérelt az a gondolat, hogy kételkedem, tehát gondolkodom. Hadd vonjak gyököt a dicséretekből, nem vagyok én a legjobb, a legkiválóbb az itt ülő vagy a médiatalálkozón nem jelenlevő kollégák közül. Nem nagyon látok olyan arcot, olyan pályatársat, aki kevésbé érdemelné ki ezt a díjat.”

Az ünnepélyes átadón Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó és Mayer Erika, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség alelnöke mondott köszöntőt, a díjazottakat pedig Gazsó L. Ferenc, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökségi tagja és Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke méltatták.

Fontos, aktuális témájú előadások is elhangzottak a médiatalálkozón

A IV. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó résztvevői számára Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke a Google algoritmusának friss változásairól, Door Tamás, a Mediaworks vezérigazgatói kabinetvezetője a mesterséges intelligencia médiabeli felhasználásáról, és Pósa Árpád, az Origo főszerkesztője az online tér meghódításáról tartott előadást.