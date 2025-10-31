Gulyás Gergely csokorba szedte a legfontosabb bejelentéseket a Kormányinfóról

Orbán Viktor miniszterelnök jövő héten a washingtoni Fehér Házba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak majd – közölte az amerikai tárgyalásokról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztera Kormányinfón 2025. október 30-án (Fotó: Mirkó István)

