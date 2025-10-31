Gulyás Gergely csokorba szedte a legfontosabb bejelentéseket a Kormányinfóról

A legfontosabb bejelentéseket újból közzétette Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A kormány több szektort érintő béremelésekről döntött, a miniszterelnök pedig Washingtonban folytatja békekörútját – ez történt a Kormányinfón.
Orbán Viktor miniszterelnök jövő héten a washingtoni Fehér Házba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak majd – közölte az amerikai tárgyalásokról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.
A Kormányinfó legfontosabb bejelentései egy helyen
A legfontosabb kormánydöntéseket újból közzétette a miniszter pénteken, közösségi média oldalán.
A Kormányinfó legfontosabb bejelentései:
- Orbán Viktor november 7-én Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban.
- Meghosszabbítják és kibővítik az árréscsökkentést, a SZÉP-kártyát hideg élelmiszerek vásárlására is fel lehet majd használni.
- A szociális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák.
- A kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre.
- A százhalombattai finomítóban történt esetben folyik a nyomozás, egyelőre semmilyen forgatókönyv nem zárható ki.
