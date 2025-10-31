Hírlevél

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely csokorba szedte a legfontosabb bejelentéseket a Kormányinfóról

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
A legfontosabb bejelentéseket újból közzétette Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A kormány több szektort érintő béremelésekről döntött, a miniszterelnök pedig Washingtonban folytatja békekörútját – ez történt a Kormányinfón.
Gulyás GergelyKormányinfóbejelentésbéremelésbéketárgyalás

Orbán Viktor miniszterelnök jövő héten a washingtoni Fehér Házba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak majd – közölte az amerikai tárgyalásokról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztera Kormányinfón 2025. október 30-án (Fotó: Mirkó István)

A Kormányinfó legfontosabb bejelentései egy helyen

A legfontosabb kormánydöntéseket újból közzétette a miniszter pénteken, közösségi média oldalán.

A Kormányinfó legfontosabb bejelentései:

  • Orbán Viktor november 7-én Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban.
  • Meghosszabbítják és kibővítik az árréscsökkentést, a SZÉP-kártyát hideg élelmiszerek vásárlására is fel lehet majd használni.
  • A szociális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák.
  • A kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre.
  • A százhalombattai finomítóban történt esetben folyik a nyomozás, egyelőre semmilyen forgatókönyv nem zárható ki.

 

