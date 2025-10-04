A magyar ellenzék mindig azt akarja, amit Brüsszel - mondta a közösségi oldalán Orbán Viktor

A közösségi oldalán oldalán Orbán Viktor bemutatta a politikai ellenfelei álságos magatartását. A magyar ellenzék nem a magyar emberek érdekeit nézi, hanem már régóta úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül.

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán jellemezte a magyar ellenzék brüsszelita magatartását

Fotó: Illusztráció (Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A magyar ellenzék a külföldi érdekeket tartja szem előtt

A magyar ellenzék mindig azt akarja, amit Brüsszel – fogalmazott a magyar miniszterelnök hozzátéve, hogy Brüsszel mindig le is írja, hogy mit akar.

Nem kell kitalálnunk, hogy ők mit akarnak, nekünk erről mindig adnak papírt. Minden évben értékelik a magyar gazdaságot, és leírják, hogy mit kéne tenni. És abban ilyen szerepel például, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, és helyette legyen többsávos – elegánsan progresszívnek mondják –, adórendszer. Ez adóemelést jelent

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a brüsszeli bürokraták szerint Magyarországon túl alacsony a vállalkozási adó, ezért szerintük ezt meg kell emelni. A rezsicsökkentéssel sem értenek egyet, azon vannak, hogy átalakítsák. Ugyanúgy szálka a szemükben a 13. nyugdíj is.

A magyarországi ellenzék pedig pontosan azt szajkózza, amit nekik Brüsszelből leírnak. Ezeknek a politikai támadásoknak a tükrében Obán Viktor mindig abból indul ki, amit a brüsszeliek mondanak, nem pedig abból, amit a magyar ellenzék mond, hiszen a hazai ellenzék nem más, mint brüsszeli kreálmány. Az EU-s projektek kapcsán a magyar kormánynak az ellenzék gazdáival vannak vitáik, és nem a magyarországi szószólóikkal

– zárta a gondolatmenetét Orbán Viktor.

A magyar ellenzék, nem bújva ki a saját bőréből, szinte mindig a botrányaival hívja fel magára a figyelmet. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban – véleményezte Orbán Viktor Hadházy Ákosnak a legújabb botrányát, aki ráförmedt egy ferences rendi papra a saját temploma bejáratánál – írta meg az Origo. A részletekért kattintson ide!