A magyar katonák jól teljesítenek az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlaton

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi médiás oldalán egy videóban mutatta meg amikor Orbán Viktor miniszterelnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel közösen megtekintették ahogy a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága bolgár, lengyel, szlovák és szlovén különleges műveleti erőkkel közösen visszafoglalta a mezőkövesdi repteret az Adaptive Hussars 25 NATO-hadgyakorlat egyik mozzanataként.

Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi részeként megrendezett Black Swan 2025 gyakorlat keretében a helikopteres légirohamot Gidrán harcjárművek és földi erők összehangolt támogatása erősítette.