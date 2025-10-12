Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Adaptive Hussars

A magyar katonák jól teljesítenek az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlaton

Az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága bolgár, lengyel, szlovák és szlovén különleges műveleti erőkkel közösen vesz részt. A magyar katonák a hadgyakorlaton való teljesítményükkel bizonyították, hogy képesek a legösszetettebb műveletek végrehajtására a NATO kötelékében.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi médiás oldalán egy videóban mutatta meg amikor Orbán Viktor miniszterelnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel közösen megtekintették ahogy a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága bolgár, lengyel, szlovák és szlovén különleges műveleti erőkkel közösen visszafoglalta a mezőkövesdi repteret az Adaptive Hussars 25 NATO-hadgyakorlat egyik mozzanataként.

Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi részeként megrendezett Black Swan 2025 gyakorlat keretében a helikopteres légirohamot Gidrán harcjárművek és földi erők összehangolt támogatása erősítette.

 

