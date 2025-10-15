A magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – megtartották a Magyar Diaszpóra Tanács ülését

A magyar nemzet csak akkor tud csonkítatlanul fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén. A Budapesten tartott találkozó a célja a közösségek helyzetének és a kormány nemzetpolitikájának megvitatása volt.

A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott:

Világnemzet lettünk, nem azért, mert azok akartunk lenni, hanem mert ilyen a történelmünk. Ez egyfelől kihívás, másfelől óriási lehetőség.”

Kiemelte, a diaszpóra közösségei egy-egy hídfőállást jelentenek Magyarországnak, az egyetemes magyarságnak kulturális, gazdasági és bizonyos értelemben politikai szempontból is az adott ország felé, ahol élnek.

Megtartották a Magyar Diaszpóra Tanács ülését (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök-helyettes kulcsfontosságúnak nevezte annak alkotmányos kimondását, hogy Magyarország nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget visel minden magyarért, éljen bárhol a világban. – A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. A magyar nemzet akkor tud csonkítatlanul fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. A diaszpóra magyarsága hasonlóan értékes része a magyarságnak, mint a Kárpát-medence nemzetrészei – mutatott rá Semjén Zsolt, majd felidézte, hogy

2010-ben még csupán 9 milliárd forint állt rendelkezésre a külhoni magyarság támogatására, ezt már a következő évben tízszeresére növelték, és eddig mintegy 1600 milliárd forintot fordítottak e célra, amelyek a jövőben tovább emelkednek majd.

Meglátása szerint Magyarország kötelessége, hogy olyan támogatást nyújtson a diaszpóra számára, hogy megtudja őrizni magyarságát. – Egyúttal biztosítékot kell nyújtani, hogy a világban lévő magyarok tudják: bármikor bármi történik, van egy ország, Magyarország, ahová mindig hazatérhetnek. Ennek zavartalan lebonyolításához nyújt segítséget a Hazaváró program – jelezte, majd megjegyezte, a diaszpórában élő magyarok nagy részének nincs oka, hogy elmeneküljön onnan, ahol él, de például a venezuelai magyarokat haza kellett menekíteni. Semjén Zsolt ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy máshol nem lesz szükség ilyen akcióra a jövőben.