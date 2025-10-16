A miniszter leleplezte a tervet: Brüsszel miatt a magyarok pénze is veszélyben van!

Most ért véget Brüsszelben az európai védelmi miniszterek értekezlete, amelyen ez alkalommal Európa saját védelme volt a középpontban. Én ebben a tekintetben a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy

a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzónak kell lenni Európa bármilyen terveinek is

– fogalmazott a honvédelmi miniszter, aki videójában arról számolt be, hogy sajnos ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is. Mint mondta,

az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül.

Minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét, és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jelezte, ez rengeteg pénzbe fog kerülni, az adófizetők pénzét fogják elvonni a tagállamokból, és így a magyarok pénzét is szeretnék elvonni majd.

Minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét, és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. Ezt meg kell állítani!

A miniszter leszögezte, sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba, ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani.