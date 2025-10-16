Hírlevél

Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Ukrajna

A miniszter leleplezte a tervet: Brüsszel miatt a magyarok pénze is veszélyben van!

Az európai védelmi miniszterek értekezletéről számolt be Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki közölte, ez alkalommal Európa saját védelme volt a középpontban, de a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is.
UkrajnaBrüsszelbenfegyverminiszterkatonaháború

Most ért véget Brüsszelben az európai védelmi miniszterek értekezlete, amelyen ez alkalommal Európa saját védelme volt a középpontban. Én ebben a tekintetben a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy

 a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzónak kell lenni Európa bármilyen terveinek is

 – fogalmazott a honvédelmi miniszter, aki videójában arról számolt be, hogy sajnos ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is. Mint mondta, 

az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül.

Manfred Weber (b), az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet ráz Magyar Péterrel, a Tisza párt vezetőjével a budapesti Hilton Buda szálloda teraszán, 2024. június 14-én. Weber a Tisza Párt napokkal korábban megválasztott EP-képviselőjének meghívására érkezett Budapestre. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)
Minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét, és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jelezte, ez rengeteg pénzbe fog kerülni, az adófizetők pénzét fogják elvonni a tagállamokból, és így a magyarok pénzét is szeretnék elvonni majd.  

Minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét, és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. Ezt meg kell állítani!

A miniszter leszögezte, sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba, ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani.

 

 

